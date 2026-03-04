人気のワンプレート冷食初の丼もの「まん福どん おだしの香るかつ丼」や、お弁当の彩りを救う「おべんとプチかま」が登場！ニッスイが2026年春夏新商品・リニューアル品を発表
株式会社ニッスイは2026年1月20日（火）に、2026年春夏新商品発表会を開催しました。
「お客様に寄り添い、新しい“食”でお客様の喜びに貢献します」をコンセプトに、「ココロを満たす（Pleasure）」「作る楽しさ（Joyful Cooking）」「カラダを整える（Healthy）」をテーマとした新商品をラインアップ。
人気のワンプレート冷食の丼もの「まん福どん おだしの香るかつ丼」や、「今日のおかず レンジでできる さばの塩焼き」「同 さわらの西京焼き」「同 あじの梅しそフライ」などの家庭用冷凍食品をはじめ、チルド食品の「おべんとプチかま」など、新商品52品、およびリニューアル品10品を2026年3月1日（日）より順次販売します。
【注目商品】
■まん福どん おだしの香るかつ丼（冷凍食品売り場向け商品：310g）
特長：
とろっとしたたまごと、しょうゆとだしが香る味わい豊かなかつ丼です。
ごはんは国産米を釜炊きしてふっくらと仕上げました。
下味をつけたとんかつを、食べやすいようにカットしています。
タレは2種類の本醸造しょうゆを使い、三温糖のやさしい甘みとだしの香りを引き立たせ、とろっとしたたまごと合わせました。
蕎麦割烹 倉田 倉田政起シェフによる監修品です。
環境に配慮してフィルムにアルミを使用していません。
外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。
■おべんとプチかま（日配品売り場向け商品：60g）
特長：
1個10gのお弁当にぴったりサイズのカニ風味かまぼこです。
使いやすい3個入りの小分け2連パックで、いつでも必要な分を使えます。
お弁当の彩りとしてもお使いいただけます。
1パックでカルシウムは89mg。
卵を使用していないので、卵アレルギーの方も安心です。
冷蔵温度帯で保存する商品です。
包材のインキの一部に植物由来原料を使用しています。
■今日のおかずシリーズ レンジでできる
・さばの塩焼き（冷凍食品売り場向け商品：70g）
・さわらの西京焼き（冷凍食品売り場向け商品：70g）
特長：
食卓のおかずにぴったりの、個食タイプ（1枚入り）です。
食べやすいよう、骨をていねいに取り除きました。
ニッスイ独自の「ふっくら漬け込み技術」により、ふっくらとした食感に仕上げています。
・あじの梅しそフライ（冷凍食品売り場向け商品：120g）
特長：
食卓のおかずにぴったりな大きめサイズです。
電子レンジ調理で、揚げたてのようなサクッと軽い衣のフライが味わえます。
独自配合のバッター液と粗目の自家製パン粉により、軽い食感の衣を実現しました。
トレーごと電子レンジで温められます。
環境に配慮して紙素材のトレーを使用しています。
注目商品5品の発売予定日は、2026年3月1日（日）です。