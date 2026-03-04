こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch ソフト『Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-』発売2周年記念30%オフセール開催のお知らせ
〜『初音ミク ロジックペイントS+』とのコラボXキャンペーンも同時スタート〜
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)は、Nintendo Switch™ソフト『Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-（以下「本作」）』につきまして、本日3月4日より発売2周年を記念したダウンロード版セールを開催することをお知らせします。
あわせて同日より、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社より発売中の『初音ミク ロジックペイントS+』とのコラボレーションXキャンペーンも実施いたします。
本作はシリーズ全世界累計出荷販売本数300万本を突破しているヒット作「Fit Boxing」とクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発、販売する世界的人気を誇るバーチャルシンガー 初音ミクとのコラボレーションタイトルです。
初音ミクを含むピアプロキャラクターズたちと一緒に、楽しく手軽に運動に取り組むことができるゲームとして多くのユーザーに支持いただいてまいりました。このたび発売2周年を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込めて、ダウンロード版及び追加コンテンツを期間限定で特別価格にてご提供いたします。
【2周年記念セール】
■期間
2026年3月4日（水）〜3月30日（月）23時59分
■セール内容
ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて特別価格で販売
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828
▶追加コンテンツ [すべて30%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828?dlc=1
└ミクササイズエディター
└追加エクササイズBGMパック Vol.1、Vol.2 、Vol.3、Vol.4
└追加ミクササイズソングパック Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4
└追加衣装 桜ミク、スクールジャージ
本作は、自宅にいながら手軽に運動習慣を取り入れられる点に加え、初音ミクの楽曲や世界観と融合したエクササイズ体験が特長です。まだ未体験の方は是非この機会にご検討ください。
なお、当社より発売中のNintendo Switch向けタイトルのダウンロード版を対象とした「イマジニアスプリングセール2026」も併せて開催しています。
■『初音ミク ロジックペイントS+』とのコラボXキャンペーン
発売2周年を記念し『初音ミク ロジックペイントS+』とのコラボレーションXキャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンでは、対象アカウントのフォローおよび対象投稿のリポストにより抽選で3名様にニンテンドープリペイドカードをプレゼントします。
また、それぞれのゲームのプレイ画面を投稿いただくことで、オリジナルタオルが当たるWチャンスキャンペーンも実施します。エクササイズとパズル、それぞれ異なる魅力を持つ2タイトルの世界観を横断的に楽しめる企画となっておりますので、是非ご参加ください。
詳細は『Fit Boxing feat. 初音ミク』及び『クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 デジタルコンテンツチーム』公式Xアカウントをご確認ください。
【実施期間】
2026年3月4日（水）〜3月30日（月）23時59分
・『Fit Boxing feat. 初音ミク』公式Xアカウント
https://x.com/FitBoxingMiku
・『クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 デジタルコンテンツチーム』公式Xアカウント
https://x.com/cfm_mobile
今後も当社は、「運動×エンターテインメント」の可能性を広げる取り組みを通じて、ユーザーの皆さまに新たな体験価値を提供してまいります。
■『初音ミク ロジックペイントS+』とは
2021年クリプトン・フューチャー・メディア株式会社より発売となったパズルゲーム『初音ミク ロジックペイントS』の第2弾です。『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』たち“ピアプロキャラクターズ”と一緒に楽しめる1,000問以上のパズルや30枚以上の描き下ろしイラストを新規収録。さらにカスタマイズ機能などの新要素を追加し、より充実した内容となっています。Nintendo Switchの他、Xbox One、PlayStation®4 / PlayStation®5、Steamにて展開中です。
■「Fit Boxing」シリーズとは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。
■「初音ミク」とは
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作りインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり人気は世界に拡がっています。
■ピアプロキャラクターズとは
「ピアプロキャラクターズ」は、「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の総称です。
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が手がけたバーチャルシンガー・ソフトウェアのキャラクターたちで、これまでに多くの創作の連鎖（ピアプロ）を生み出してきました。
※「ピアプロ（piapro）」という言葉は「創作の連鎖＝ピアプロダクション（Peer Production）」から生まれた造語で、“さまざまな知識・能力を持つ仲間たちが情報を共有しながら作り上げていくこと”を意味しています。
・公式WEBサイト
https://piapro.net/
「piapro.net（ピアプロドットネット）」は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営する「ピアプロキャラクターズ」の総合情報ポータルサイトです。
■商品概要
▼国内版
商品名： 「Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-」
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： ボクシングエクササイズ
価格： 6,980円（税込）
発売日： 好評発売中
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/hatsunemiku/
公式SNS（X）： https://x.com/FitBoxingMiku
Art by 岩十
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
© Imagineer Co., Ltd.
＊「ミクといっしょにエクササイズ」及び「ミクササイズ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
＊Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/hatsunemiku/
公式SNS（X）
https://x.com/FitBoxingMiku
