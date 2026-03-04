こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
埼玉医科大学、「埼玉医大グループ スクールフェスタ」を開催 （3月25日(水)：ウェスタ川越）― 小・中・高校生を対象とした医療体験プログラムや個別相談等を実施
埼玉医科大学（埼玉県毛呂山町、竹内勤学長）は、3月25日（水）ウェスタ川越（川越市）において、「埼玉医大グループスクールフェスタ」を開催する。
「埼玉医大グループスクールフェスタ」は、小・中・高校生とその保護者を対象とした気軽に参加できるイベントとして、2018年に開始。コロナ禍による中断を経て2024年に再開。今回で5回目の開催となる。
当日は埼玉医科大学グループの各校が集まり、学部・学科・専攻等がそれぞれプログラムを用意。また、進学等に関するさまざまな質問に答える個別相談も実施する。来場者はプログラムを楽しみながら、自分にあった学校や学部・学科・専攻を見つけることができる。
イベントの概要は下記の通り。
■「埼玉医大グループスクールフェスタ」
【日時】3月25日（水） 13:30〜16:00
【会場】ウェスタ川越多目的ホール （埼玉県川越市新宿町1-17-17）
【対象】小・中・高校生とその保護者
【申込】不要（参加無料）
【イベントプログラム】
《やってみよう！医療体験》
・血液検査を体験しよう！
・「いのち」を支える医療機器
・身体のプロ！理学療法士ってどんな仕事？
・包帯法から学ぶ看護の基礎
・Let's Try！妊婦体験・授乳体験
・人形によるバイタルサイン測定・輸液管理
・体の音（呼吸）を聴いてみよう！ 等
《先生や先輩に色んな話を聞いてみよう！》
・学費は年間でどのくらい？
・埼玉医科大学独自の奨学金は？
・医療系ってどんな職業があるの？
・どの学校でどんな資格が取れるの？
・専門・短大・４年制大学の違いは？
・資格を取ったらどんなところで働くの？
・病院以外で働く道もあるの？
【URL】
https://www.saitama-med.ac.jp/schoolfesta/2026/
■埼玉医科大学HP
https://www.saitama-med.ac.jp/
■受験生サイト
https://adm.saitama-med.ac.jp/
▼本件に関するお問い合わせ先
埼玉医科大学
TEL：
Mail：@saitama-med.ac.jp
■埼玉医科大学■
1972年に設立された同大学は「すぐれた医療人の育成」を教育目標に掲げ、地域の中核をなす医療機関・教育機関として発展。2006年に保健医療学部を開設。現在は医学部（医学科）、保健医療学部（看護学科、臨床検査学科、臨床工学科、理学療法学科）の2学部のほか、グループ校として埼玉医科大学短期大学（看護学科、専攻科母子看護学専攻）、埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校（看護学科）、埼玉医療福祉会看護専門学校（看護学科）を設置している。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
「埼玉医大グループスクールフェスタ」は、小・中・高校生とその保護者を対象とした気軽に参加できるイベントとして、2018年に開始。コロナ禍による中断を経て2024年に再開。今回で5回目の開催となる。
当日は埼玉医科大学グループの各校が集まり、学部・学科・専攻等がそれぞれプログラムを用意。また、進学等に関するさまざまな質問に答える個別相談も実施する。来場者はプログラムを楽しみながら、自分にあった学校や学部・学科・専攻を見つけることができる。
■「埼玉医大グループスクールフェスタ」
【日時】3月25日（水） 13:30〜16:00
【会場】ウェスタ川越多目的ホール （埼玉県川越市新宿町1-17-17）
【対象】小・中・高校生とその保護者
【申込】不要（参加無料）
【イベントプログラム】
《やってみよう！医療体験》
・血液検査を体験しよう！
・「いのち」を支える医療機器
・身体のプロ！理学療法士ってどんな仕事？
・包帯法から学ぶ看護の基礎
・Let's Try！妊婦体験・授乳体験
・人形によるバイタルサイン測定・輸液管理
・体の音（呼吸）を聴いてみよう！ 等
《先生や先輩に色んな話を聞いてみよう！》
・学費は年間でどのくらい？
・埼玉医科大学独自の奨学金は？
・医療系ってどんな職業があるの？
・どの学校でどんな資格が取れるの？
・専門・短大・４年制大学の違いは？
・資格を取ったらどんなところで働くの？
・病院以外で働く道もあるの？
【URL】
https://www.saitama-med.ac.jp/schoolfesta/2026/
■埼玉医科大学HP
https://www.saitama-med.ac.jp/
■受験生サイト
https://adm.saitama-med.ac.jp/
▼本件に関するお問い合わせ先
埼玉医科大学
TEL：
Mail：@saitama-med.ac.jp
■埼玉医科大学■
1972年に設立された同大学は「すぐれた医療人の育成」を教育目標に掲げ、地域の中核をなす医療機関・教育機関として発展。2006年に保健医療学部を開設。現在は医学部（医学科）、保健医療学部（看護学科、臨床検査学科、臨床工学科、理学療法学科）の2学部のほか、グループ校として埼玉医科大学短期大学（看護学科、専攻科母子看護学専攻）、埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校（看護学科）、埼玉医療福祉会看護専門学校（看護学科）を設置している。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/