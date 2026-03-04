ホワイトデーに贈る特別なギフト ～上品・洗練・美味しさを詰め込んだ新感覚ギフト～
この度、フルーツギフト・フルーツブーケ専門店プレジール（東京都渋谷区）は、2026年の ホワイトデーギフト として、大切な方へのお返しにふさわしい新作商品 （冬）Petit Flair（白） を発売いたします。
https://fruit-bouquets.com/products/detail/4881
花束のように華やかにアレンジされたフルーツと上質なチョコレートが織りなす 小さな贅沢ギフト は、センスある贈り物として人気を集めています。
可愛らしさと上品さを併せ持つこのフルーツブーケは、「ありがとう」の気持ちを美味しく伝えるのに最適なアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343157/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343157/images/bodyimage2】
■ 「（冬）Petit Flair（白）」商品の特長
ホワイトデー限定デザイン
白を基調とした洗練されたカラーリングで、ホワイトデーのお返しにぴったりな上質なギフトです。
素材へのこだわり
白イチゴやピスタチオ、ドライラズベリーなど、厳選された素材を使用し、見た目にも味わいにもこだわった構成になっています。
コンパクトでも存在感あるサイズ感
小ぶりなサイズながら、洗練されたデザインと美味しさをギュッと詰め込み、大切な方へ贈る特別なギフトとして充分な満足感を提供します。
「Thank you」や「感謝を込めて」といったメッセージを添えられるチョコレートプレートと組み合わせることで、想いをより一層伝えるギフトにカスタマイズ可能です。
■ ホワイトデーギフトとしてのおすすめシーン
気軽なお返しとしてありがとうを伝えたいとき
スイーツとはひと味違うセンスあるギフトを探しているとき
大切なパートナーや友人に記憶に残るギフトを贈りたいとき
「（冬）Petit Flair（白）」は、見た目の華やかさと美味しさの両方を兼ね備えた新感覚のフルーツギフトとして、ホワイトデーの贈り物として最適です。
■ 商品概要
商品名：（冬）Petit Flair（白）
販売価格（税込・クール冷蔵便送料込）：7,800円
販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
販売期間：2026年3月1日～31日（ホワイトデー対応期間）
発送方法：ヤマト運輸クール冷蔵便
配送地域：中国地方を除く本州地域
■ 会社概要
プレジール株式会社（Fruit-Bouquets.com） は、花束のように華やかなフルーツブーケを企画・制作・販売する専門店です。
フレッシュなフルーツとパティシエが手がけるチョコレートを組み合わせたギフトは、誕生日・記念日・季節ギフトとして多数のお客様に支持されています。
配信元企業：プレジール株式会社
