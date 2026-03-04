世界のレンジフード市場は2032年に304億2300万米ドルへ拡大、CAGR6.2％で成長するキッチン空気環境ソリューション産業の将来展望
市場概要：キッチン空間の進化とともに拡大するレンジフード市場
世界のレンジフード市場は、2023年の177億500万米ドルから2032年には304億2300万米ドルへと大幅な収益増加が見込まれており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.2％で安定的に成長すると予測されています。本市場は、住宅設備の高度化、都市化の進展、そして室内空気質（IAQ：Indoor Air Quality）への関心の高まりを背景に、持続的な需要拡大を続けています。
レンジフードは、キッチンフードや排気フードとも呼ばれ、キッチン空間における重要な家電製品の一つです。その主な役割は、調理中に発生する煙、臭気、油分、蒸気、微粒子などを効率的に除去し、室内環境を清潔かつ快適に保つことにあります。コンロやレンジの上部に設置されることが一般的であり、機能性のみならず、インテリアデザインとの調和も重視されています。
成長ドライバー：都市化と健康志向が市場を後押し
レンジフード市場の成長を牽引する主な要因の一つは、世界的な都市化の進展と住宅建設の増加です。特にアジア太平洋地域や中東・アフリカ地域では、新築住宅および集合住宅プロジェクトが活発化しており、キッチン設備の標準装備としてレンジフードの導入が拡大しています。新興国における中間所得層の拡大も、家電製品への投資意欲を高める要因となっています。
さらに、室内空気質に対する意識の向上も市場拡大の重要な要素です。料理時に発生する油煙や有害物質は、長期的には健康リスクにつながる可能性があるため、効率的な換気システムの導入が重視されています。特に高気密住宅が増加する中で、換気性能に優れたレンジフードの需要は今後も増加が見込まれます。
技術革新とスマート化の進展
近年のレンジフード市場では、技術革新が製品差別化の重要な鍵となっています。高性能フィルター技術や静音設計、エネルギー効率の向上など、ユーザーの利便性と快適性を高める機能が次々と導入されています。自動風量調整機能やセンサー搭載モデルなど、調理状況に応じて最適な吸引力を維持するスマートレンジフードも注目を集めています。
また、IoT技術の進展により、スマートホームシステムとの連携も進んでいます。スマートフォンアプリを通じた遠隔操作や、コンロと連動した自動起動機能など、利便性を高める機能が消費者の購買意欲を刺激しています。こうしたデジタル化の流れは、今後の市場競争において重要な差別化要因となるでしょう。
地域別市場動向：アジア太平洋地域が成長を牽引
地域別に見ると、アジア太平洋地域は今後最も高い成長率が期待される市場です。急速な都市化、可処分所得の増加、住宅建設の活発化が市場拡大を支えています。中国やインドをはじめとする人口大国では、新築住宅だけでなく既存住宅のリフォーム需要も拡大しており、レンジフードの需要は堅調です。
北米および欧州市場では、成熟市場でありながらも、エネルギー効率や環境配慮型製品への需要が高まっています。厳格な建築基準や環境規制の影響により、高性能かつ省エネ設計のレンジフードが選好される傾向にあります。中東・アフリカおよび南米地域においても、都市化の進展と住宅開発の拡大が市場成長を後押ししています。
