レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 航空潤滑油市場は、次世代航空宇宙効率と機材拡充を背景に、2035年までに年平均成長率（CAGR）6.05％で23億4510万米ドルに達すると予測される ??
航空潤滑油市場は、2025年に市場規模1,303.4百万米ドルに達し、2035年までに2,345.1百万米ドルへ拡大すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.05%となる見込みです。
航空機用潤滑油は、高圧・高温環境下で稼働する重要な航空機部品間の摩擦低減、熱の放散、摩耗防止を目的として特別に配合されています。これらは飛行安全性、運航信頼性、燃費効率を支える不可欠な要素です。定期的な整備サイクルにおける交換は、エンジンおよび各種システムの最適な性能維持に直結し、ライフサイクルコストや長期的な市場成長動向に大きな影響を与えます。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aviation-lubricants-market
航空機フリート拡大が市場成長を牽引
世界的な航空機フリートの拡大は、航空潤滑油市場成長の主要な推進要因となっています。旅客需要および航空貨物需要の増加により、航空会社は保有機材の拡充を進めており、これに伴いエンジン、油圧システム、ギアアセンブリ向け潤滑油の需要も比例的に増加しています。
長期的な業界予測では、2042年までに約41,000機の新造機が必要とされており、機材更新および運航拡大ニーズに対応することで、世界のフリート規模は実質的に倍増すると見込まれています。また、新興国市場におけるLCC（格安航空会社）の普及拡大や航空機稼働率の上昇も、今後10年間の市場予測を力強く支える要因となっています。
コスト構造圧力と市場制約要因
市場成長が見込まれる一方で、高度な合成潤滑油の高コストは航空機用潤滑油市場における重要な制約要因となっています。合成タービン油は、従来の鉱物油ベース製品と比較して2～3倍の価格水準にあり、利益率の低い航空会社にとって整備費用の増加要因となります。
最新のタービンエンジン用オイルは1ガロン当たり約100米ドルに達する場合があり、標準的なオイル（約30米ドル）と比較して大きな価格差があります。2023年において、世界の航空会社は保守・修理・オーバーホール（MRO）サービスに約150億米ドルを投じており、潤滑油価格は調達戦略および市場規模拡大の動向に直接的な影響を及ぼしています。
合成およびバイオベース製品への技術シフト
技術革新は、合成およびバイオベース配合製品の採用拡大を通じて市場構造を変革しています。2023年時点で、合成潤滑油は市場シェアの約60%を占めており、優れた熱安定性、酸化耐性、長寿命化といった特性が評価されています。
同時に、再生可能原料を活用したバイオベース潤滑油も、規制対応やサステナビリティ方針の強化を背景に注目を集めています。大幅な炭素排出削減を目標とする航空会社は、環境適合型潤滑ソリューションの導入を積極的に検討しています。2023年にはバイオ燃料消費量が1億リットルを超えるなど、バイオテクノロジーや代替油源の進展が、予測期間中の市場成長を後押ししています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aviation-lubricants-market
主要企業のリスト：
● Aerospace Lubricants, Inc.
● Castrol
● China Petroleum & Chemical Corporation
● Curtiss-Wright Corporation
● Eastman Chemical Company
● Exxon Mobil Corporation
● Indian Oil Corporation Ltd.
航空機用潤滑油は、高圧・高温環境下で稼働する重要な航空機部品間の摩擦低減、熱の放散、摩耗防止を目的として特別に配合されています。これらは飛行安全性、運航信頼性、燃費効率を支える不可欠な要素です。定期的な整備サイクルにおける交換は、エンジンおよび各種システムの最適な性能維持に直結し、ライフサイクルコストや長期的な市場成長動向に大きな影響を与えます。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aviation-lubricants-market
航空機フリート拡大が市場成長を牽引
世界的な航空機フリートの拡大は、航空潤滑油市場成長の主要な推進要因となっています。旅客需要および航空貨物需要の増加により、航空会社は保有機材の拡充を進めており、これに伴いエンジン、油圧システム、ギアアセンブリ向け潤滑油の需要も比例的に増加しています。
長期的な業界予測では、2042年までに約41,000機の新造機が必要とされており、機材更新および運航拡大ニーズに対応することで、世界のフリート規模は実質的に倍増すると見込まれています。また、新興国市場におけるLCC（格安航空会社）の普及拡大や航空機稼働率の上昇も、今後10年間の市場予測を力強く支える要因となっています。
コスト構造圧力と市場制約要因
市場成長が見込まれる一方で、高度な合成潤滑油の高コストは航空機用潤滑油市場における重要な制約要因となっています。合成タービン油は、従来の鉱物油ベース製品と比較して2～3倍の価格水準にあり、利益率の低い航空会社にとって整備費用の増加要因となります。
最新のタービンエンジン用オイルは1ガロン当たり約100米ドルに達する場合があり、標準的なオイル（約30米ドル）と比較して大きな価格差があります。2023年において、世界の航空会社は保守・修理・オーバーホール（MRO）サービスに約150億米ドルを投じており、潤滑油価格は調達戦略および市場規模拡大の動向に直接的な影響を及ぼしています。
合成およびバイオベース製品への技術シフト
技術革新は、合成およびバイオベース配合製品の採用拡大を通じて市場構造を変革しています。2023年時点で、合成潤滑油は市場シェアの約60%を占めており、優れた熱安定性、酸化耐性、長寿命化といった特性が評価されています。
同時に、再生可能原料を活用したバイオベース潤滑油も、規制対応やサステナビリティ方針の強化を背景に注目を集めています。大幅な炭素排出削減を目標とする航空会社は、環境適合型潤滑ソリューションの導入を積極的に検討しています。2023年にはバイオ燃料消費量が1億リットルを超えるなど、バイオテクノロジーや代替油源の進展が、予測期間中の市場成長を後押ししています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/aviation-lubricants-market
主要企業のリスト：
● Aerospace Lubricants, Inc.
● Castrol
● China Petroleum & Chemical Corporation
● Curtiss-Wright Corporation
● Eastman Chemical Company
● Exxon Mobil Corporation
● Indian Oil Corporation Ltd.