【3月5日開催】井川意高が「安倍元首相銃撃事件」を徹底総括。第一審判決後、報道と裁判記録の“行間”から事件の深層を暴く。「今夜こそ、私の本当の想いを語ろう」
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、2026年3月5日（木）に、元大王製紙会長・井川意高氏によるトークライブ「井川塾」を開催いたします。
今回は、2022年7月8日の発生以来、日本社会に潜んでいた「分断」を一気に可視化させた「安倍元首相銃撃事件」をテーマに、第一審判決（山上被告は控訴）という一つの区切りを迎えた今だからこそ可能な「事件の総括」を行います。
■ 開催背景：狂騒が去り、残された「整理されない問い」に向き合う
あの銃声から、日本の空気は確実に変わりました。事件直後から飛び交った旧統一教会問題、国葬の是非、そして無数の陰謀論。これらは本当に事件の核心を捉えていたのか、それとも事件が生んだそれぞれの“物語”にすぎなかったのか。 狂騒的な空気が通常に戻りつつある今、井川塾では第一審の公判内容を真正面から扱い、「事実」と「物語」を分離して社会の分断を検証します。
■ 井川意高にしか語れない「三つの独自視点」
本イベントは、単なるニュースの要約や一般的な評論ではありません。井川氏ならではの極めて希少な視点から、事件の深層に切り込みます。
「元被告人」としての冷徹な読み解き：東大法学部出身であり、自らも刑事事件を経験し、司直の特性や法廷の異常さを身をもって知る井川氏だからこそ可能な、裁判記録の“行間”に滲むメッセージの抽出。
「亡き友」への真実の想い：総理就任前から長年交流を重ね、政治家としての苦悩と一人の人間としての横顔を間近で見てきた数少ない「知る者」として、死後に生まれた数々の誤解や歪曲を正します。
メディア・識者の欺瞞を斬る：商業的思惑や政治的立場に基づいた稚拙な論評が、いかに世論を誘導してきたか。圧倒的な教養と経験をもって、それらの欺瞞を斬り捨てます。
■ 「直接対話」にこだわる質疑応答の時間
本ライブでは、YouTubeや地上波では不可能な双方向の質疑応答の時間を十分に確保しています。疑問、不信、怒り、どのような問いに対しても、井川氏が直接、揺るぎない覚悟と責任ある言葉で応えます。
▼詳細・チケット購入はこちら
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
--------------------------------------------------------------------------------
■ 開催概要
日時：2026年3月5日（木）19:00～21:00（18:30開場）
場所：LIVE STUDIO LODGE（ライブスタジオ ロッジ） （東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
出演：井川 意高
価格：15,000円（税込・1ドリンク付）
備考：ネット配信は行いません。
詳細・チケット購入
井川塾公式ページ：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
井川塾公式ストア（会員登録不要）：https://ikawaschool.official.ec/items/136740925
TIGET（要会員登録）：https://tiget.net/events/470036
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ