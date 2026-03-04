株式会社サンクユー、受注処理の負荷を一気に改善するBtoB-EC導入の具体策を公開 ― 人を増やさずに受注処理が追いつく仕組みを設計する方法 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、受注処理が追いつかず現場が疲弊しているBtoB企業向けに、「人を増やさずに受注処理負荷を改善するBtoB-EC導入の具体策」 を解説した最新コラム『受注処理が追いつかないBtoB企業へ｜人を増やさずに業務を立て直すBtoB-EC導入の具体策と成功の設計法』を公開しました。
本コラムでは、EC導入をただのシステム導入と捉えず、現場の業務設計と顧客体験を同時に改善するための実践的な手順を5つのステップで解説しています。
受注処理の負荷や人手不足に悩む事業部門・経営層にとって、どこから手を付ければいいかを明確に理解できる内容です。
■背景：受注処理が追いつかない現場が増加
BtoB企業では未だにFAX・電話・メールによる受注処理が主流であり、受注担当者の負担が増える一方で、ミスや二重入力、照合作業の煩雑さが現場に重くのしかかっています。
・担当者が多忙で残業が常態化
・注文漏れ・入力エラーが発生
・顧客からの問い合わせ対応にリソースが割かれる
・人を増やしても改善しない
こうした状況に対して、EC導入を仕組みとして捉え、工程の自動化・最適化を実現することが求められています。
■コラムの主な内容
(1) 現状の業務フローの可視化
誰が・何を・どのタイミングで行っているのかを図化し、現状負荷を数値化する。
(2) ボトルネックの発見と優先改善ポイント
受注・確認・転記・承認といった業務の止まりやすい箇所を特定し、改善ポイントを特定。
(3) 部分的なEC化（スモールスタート）の活用
いきなり全面導入せずに、まずは注文が集中する商品・顧客グループからEC受付を開始。
(4) 自動化とデータ連携の設計
受注データ・在庫データ・請求データを連携し、手入力・転記を排除する仕組みを作る。
(5) 定着化と改善サイクルの構築
利用率・受注時間・エラー件数といったKPIを設定し、継続的に改善していく。
■コラムはこちら
受注処理が追いつかないBtoB企業へ｜人を増やさずに業務を立て直すBtoB-EC導入の具体策と成功の設計法
https://www.thank-u.net/blog/eccube/juchu-shori-oi-tsukanai-btob-ec-kaizen/
■サンクユーの支援について
サンクユーは、EC-CUBE を中心とした BtoB-EC 構築・改善支援を多数手掛けており、単なるシステム導入だけではなく、業務設計・受注合理化・運用改善・自動化設計を含む包括的な支援を提供しています。
提供可能な支援サービス例
・現行受注フロー分析・課題整理
・スモールスタート型 EC 導入計画
・API・基幹システム連携設計
・UI/UX 改善・操作負担軽減設計
・現場定着化支援・運用ルール整備
■こんな企業様におすすめ
・受注担当者の負担が大きく、処理が追いつかない
・ミスや二重入力が頻発している
・人手増でも改善しない
・FAX・電話・メール受注から抜け出したい
・業務を止めずに段階的にEC化したい
これらの課題を抱える企業様はぜひお気軽にご相談ください。
貴社の現状業務に合わせた最適な受注改善プランをご提案いたします。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
