無人航空機飛行制御装置市場、二〇二九年までに百二十億ドル超へ拡大へ
精密農業とサービス型無人航空機事業の拡大が航空運用を再構築
無人航空機飛行制御装置市場は、機体そのものではなく制御知能が差別化要因となる段階へ移行している。農業、娯楽、物流、防衛分野で商業・産業用無人航空機の導入が拡大する中、高信頼性・半自律型・高精度制御システムへの需要が加速している。二〇二九年までに市場は百二十億ドルを超え、年平均約一二％で成長すると予測されている。無人航空機搭載機器全体の中で、飛行制御装置は約五七％を占める見込みであり、安全かつ拡張可能な運用の中核を担っている。
北米が主導、米国が中核市場
北米は二〇二九年までに約四十五億五千四百万ドルに達し、最大地域市場を維持すると見込まれている。米国単独では約三十九億一千四百万ドルが予測されている。成長は以下に支えられている。
・サービス型無人航空機事業の拡大
・ライブ演出や映像制作における利用増加
・精密農業分野での安定的導入
特に米国では、高度な空撮向けの飛行安定性と、データ駆動型農業向けの高精度航行の両立が求められている。
ハードウェアが制御の基盤
ソフトウェア革新が進む一方で、二〇二九年時点でもハードウェアは約五四％を占める見込みである。
その背景には以下がある。
・高精度ジャイロスコープおよび加速度計
・高度位置決め用衛星測位装置
・リアルタイム判断が可能な搭載型演算装置
・障害物回避および視覚誘導航行機能
自律性向上と飛行時間延長に伴い、制御ハードウェアへの性能要求は一層高まっている。
専用飛行制御装置が製品構成の中核
製品別では、専用飛行制御装置が二〇二九年までに約三八％を占める見込みである。これらはセンサーデータ統合、モーター出力制御、航行計算管理を担う運用中枢である。
現代の制御装置は以下を備える。
・高度安定化およびセンサー融合
・補助航行モード
・自動帰還などの安全機構
・機体種類に応じたモジュール設計
処理能力と計算手法の進歩により、商業・産業任務における応答性と信頼性が向上している。
半自律型が現実的選択肢
完全自律は長期目標であるが、二〇二九年時点では半自律型が約六〇％を占めると予測されている。
半自律型は以下を可能にする。
・補助離着陸
・経路点誘導飛行
・困難操作時の安定補正
・緊急介入機能
規制環境や重要任務では、人による監督と自動化の均衡が重視されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343190/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343190/images/bodyimage2】
回転翼機が需要を牽引
用途別では回転翼型が二〇二九年までに約六三％を占める見込みである。空中停止、狭小空間運用、迅速展開が可能であり、点検、農業、報道、緊急対応に適している。
回転翼向け制御装置は複雑なモーター協調、風補正、急速方向転換に対応する必要があり、高性能制御構造が求められる。
農業が最大の最終利用分野
農業は二〇二九年に約二六％を占め、最大分野となる見込みである。
精密農業では安定性、精度、再現性が成果を左右する。制御装置は以下を可能にする。
・正確な作物監視および多波長撮影
・可変散布および精密施用
・圃場地図作成および収量予測
・不整地および変動気象下での安定運用
スマート農業の世界的拡大により、高信頼制御技術の重要性は増している。
構造的成長要因
長期的要因として以下が挙げられる。
