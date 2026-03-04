認知資本の時代へ：世界のブレインヘルスサプリメント市場、2035年までに354.1億米ドルへ拡大
認知ウェルネス重視の高まりを背景に、年平均成長率（CAGR）11%の力強い成長を予測
世界のブレインヘルスサプリメント市場は、2025年に124.7億米ドルと評価され、2035年には354.1億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11%で拡大する見込みです。
この著しい成長は、世界的に健康意識が変化し、認知機能の向上、記憶力維持、精神的明瞭性、そして長期的な神経系の健康が予防医療の中心テーマとなっていることを反映しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/brain-health-supplements-market
予防的認知ケアへの需要拡大
世界的な高齢化の進行は、市場拡大の主要な推進要因です。平均寿命の延伸に伴い、記憶力低下や認知症リスク、認知疲労への懸念が高まり、積極的なサプリメント摂取が広がっています。
オメガ3脂肪酸、ヌートロピクス（認知機能向上成分）、イチョウ葉エキス、バコパ・モニエリなどのハーブ成分は、一般消費者の間で広く受け入れられつつあります。
さらに、若年層の市場参入も顕著です。学生、ビジネスパーソン、起業家などが集中力向上、生産性向上、ストレス管理、精神持久力の強化を目的に認知機能サプリメントを活用しています。これにより、ブレインヘルスはニッチ市場から主流の健康分野へと変貌しています。
ヌートロピクスと機能性栄養の拡大
「スマートドラッグ」とも呼ばれるヌートロピクスの普及は、市場競争構造を大きく変えています。
L-テアニン、カフェイン配合製品、ホスファチジルセリン、コリン、アダプトゲンなどを含む製品が、パフォーマンス向上ソリューションとして広く販売されています。
また、機能性飲料や強化スナック、パーソナライズドサプリメントなど、ブレインヘルスと機能性栄養の融合が新たな収益機会を創出しています。サブスクリプション型販売モデルやデジタルヘルス連携も、顧客エンゲージメントを高めています。
メンタルヘルス意識の高まりが市場を後押し
不安、抑うつ、ストレス、燃え尽き症候群などに関する世界的な議論の拡大は、間接的にブレインヘルスサプリメントの需要を加速させています。
栄養と精神的レジリエンス（回復力）の関連性への理解が深まり、気分改善、睡眠の質向上、ストレス軽減を目的とした製品の売上が伸びています。
リモートワークの普及やスクリーンタイムの増加も、認知パフォーマンス維持への関心を高めています。知識経済社会において、精神的パフォーマンスは経済的資産となりつつあります。
技術革新と製品差別化
ニュートリゲノミクス（栄養遺伝学）、腸内マイクロバイオーム研究、パーソナライズド栄養の進展により、個別最適化された製品開発が進んでいます。
AIによるサプリメント推奨システムや健康データ追跡ツールも、消費者体験を強化しています。
さらに、吸収率向上技術や複合成分ブレンドなどの製剤革新が、製品の有効性向上に寄与しています。科学的信頼性とライフスタイル価値を両立するブランドが、市場シェア拡大をリードすると見込まれます。
地域別展望
北米は、高い健康意識と購買力、確立されたニュートラシューティカル産業を背景に市場を牽引しています。
欧州は、高齢化と予防医療志向の強まりにより安定成長を続けています。
世界のブレインヘルスサプリメント市場は、2025年に124.7億米ドルと評価され、2035年には354.1億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）11%で拡大する見込みです。
この著しい成長は、世界的に健康意識が変化し、認知機能の向上、記憶力維持、精神的明瞭性、そして長期的な神経系の健康が予防医療の中心テーマとなっていることを反映しています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/brain-health-supplements-market
予防的認知ケアへの需要拡大
世界的な高齢化の進行は、市場拡大の主要な推進要因です。平均寿命の延伸に伴い、記憶力低下や認知症リスク、認知疲労への懸念が高まり、積極的なサプリメント摂取が広がっています。
オメガ3脂肪酸、ヌートロピクス（認知機能向上成分）、イチョウ葉エキス、バコパ・モニエリなどのハーブ成分は、一般消費者の間で広く受け入れられつつあります。
さらに、若年層の市場参入も顕著です。学生、ビジネスパーソン、起業家などが集中力向上、生産性向上、ストレス管理、精神持久力の強化を目的に認知機能サプリメントを活用しています。これにより、ブレインヘルスはニッチ市場から主流の健康分野へと変貌しています。
ヌートロピクスと機能性栄養の拡大
「スマートドラッグ」とも呼ばれるヌートロピクスの普及は、市場競争構造を大きく変えています。
L-テアニン、カフェイン配合製品、ホスファチジルセリン、コリン、アダプトゲンなどを含む製品が、パフォーマンス向上ソリューションとして広く販売されています。
また、機能性飲料や強化スナック、パーソナライズドサプリメントなど、ブレインヘルスと機能性栄養の融合が新たな収益機会を創出しています。サブスクリプション型販売モデルやデジタルヘルス連携も、顧客エンゲージメントを高めています。
メンタルヘルス意識の高まりが市場を後押し
不安、抑うつ、ストレス、燃え尽き症候群などに関する世界的な議論の拡大は、間接的にブレインヘルスサプリメントの需要を加速させています。
栄養と精神的レジリエンス（回復力）の関連性への理解が深まり、気分改善、睡眠の質向上、ストレス軽減を目的とした製品の売上が伸びています。
リモートワークの普及やスクリーンタイムの増加も、認知パフォーマンス維持への関心を高めています。知識経済社会において、精神的パフォーマンスは経済的資産となりつつあります。
技術革新と製品差別化
ニュートリゲノミクス（栄養遺伝学）、腸内マイクロバイオーム研究、パーソナライズド栄養の進展により、個別最適化された製品開発が進んでいます。
AIによるサプリメント推奨システムや健康データ追跡ツールも、消費者体験を強化しています。
さらに、吸収率向上技術や複合成分ブレンドなどの製剤革新が、製品の有効性向上に寄与しています。科学的信頼性とライフスタイル価値を両立するブランドが、市場シェア拡大をリードすると見込まれます。
地域別展望
北米は、高い健康意識と購買力、確立されたニュートラシューティカル産業を背景に市場を牽引しています。
欧州は、高齢化と予防医療志向の強まりにより安定成長を続けています。