世界汎用エンジン市場規模速報2026：2032年15490百万米ドル見通し
YH Researchの最新調査により、世界の汎用エンジン市場の最新動向と将来予測が明らかになっています。市場規模の推移や成長率を把握することで、今後の投資・事業戦略立案に役立てることが可能です。
世界汎用エンジン市場見通し（YH Research調査）
2025年市場規模：12350百万米ドル
2026年予測市場規模：12740百万米ドル
2032年中期予測：15490百万米ドル
期間CAGR（2026-2032）：3.3%
無料サンプルを今すぐ入手：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1256812/general-purpose-engines
市場セグメンテーションおよび詳細分析
製品タイプ、応用分野、主要プレイヤー、地域といった核心的な観点から、汎用エンジンの世界市場構造を体系的に整理しております。各細分市場における汎用エンジンの規模、成長ポテンシャル、競争状況を立体的に提示し、実務上の意思決定に直接活用できる判断材料を提供いたします。
1．製品タイプ別：Diesel Engine、 Gasoline Engine、 Others
汎用エンジンを製品区分ごとに分解し、市場規模、売上高、出荷量、平均単価、CAGRを整理します。需要が集中する領域や拡大余地の大きい分野を明らかにし、技術進展や製品高度化が汎用エンジン市場へ与える影響を読み解きながら、今後の重点領域を提示します。
2．用途別：Agricultural and Forestry plant Protection Machinery、 Emergency Rescue Equipment、 Small Construction Machinery、 Garden Machine、 Small Generators
最終用途および利用シーンの視点から、各分野における汎用エンジンの市場規模、普及状況、需要構造、成長を促進する要素を分析します。用途別セグメントの発展余地を整理し、汎用エンジン関連事業の参入計画や販売戦略に活用できる知見をまとめています。
3．主要企業別：HONDA、 Briggs & Stratton、 KOHLER、 Kawasaki、 Kubota、 Zongshen General Power Machine、 GENERAC、 Loncin Motor、 YAMAHA、 Huasheng Zhongtian Machinery Group、 Chongqing Fuchai、 Lifan Technology
汎用エンジン市場をリードする企業に焦点を当て、売上推移、市場シェア、事業展開、競争優位性を比較します。プレイヤー間のポジショニングや競争構造を可視化し、提携検討や競合分析に役立つ情報を提供します。
4．地域別：北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ
各地域における汎用エンジン市場の規模、需要背景、政策・規制動向、マクロ経済環境を統合的に検証します。地域特性に基づく成長機会を整理し、グローバル展開及び重点市場選定に有効な視点を提供します。
活用価値
本レポートは、グローバル汎用エンジン市場の現状と将来展望を体系的に整理し、事業計画や投資判断に活用できる実践的な情報を提供します。
1．市場規模と成長性
2021～2025年の実績および2026～2032年の予測に基づき、汎用エンジン市場の規模推移、成長率、需要構造の変化を定量的に示します。中長期戦略の基盤となる重要データを把握できます。
2．主要企業の競争分析（トップ10）
汎用エンジンにおける有力企業の売上、価格、市場シェア、ランキングを比較し、各社の競争力とポジショニングを明確にします。（2021～2026年）
3．日本市場の重点評価
日本汎用エンジン市場の成長背景、競争環境、主要プレーヤーの動向を整理し、参入や拡大に向けた判断材料を提示します。（2021～2026年）
4．地域別需要動向
北米、欧州、アジア太平洋など主要地域における汎用エンジンの需要構造や流通特性を把握し、重点市場選定に役立つ視点を提供します。
