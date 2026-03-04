株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：横浜市中区）は、脳疲労専門ドライヘッドスパ 「ZELOS（ゼロス）」 を、2026年3月5日（木）に神奈川県横浜市中区・関内にオープンいたします。

ZELOSは、デジタル疲労や思考過多を抱えやすいビジネスパーソンのための“脳疲労専門ドライヘッドスパサロン”です。水素吸引×ドライヘッドスパ×目元ケアのトリプルアプローチで、“再起動の場所”としてコンディションを整える時間を提供します。※当店の施術は、リラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。

開業の背景と想い

情報過多の時代に、必要なのは“OFF”の設計

現代社会では、情報過多や長時間のデスクワーク、スマートフォンの使用により、無意識のうちに「頭が休まらない状態」を抱える方が増えています。しかしその不調は目に見えにくく、「なんとなく不調」「疲れが抜けない」と見過ごされがちです。私たちはこれまで、美と健康を通じて多くの方の生活に寄り添ってきました。その中で強く感じたのは、身体の疲れよりも先に、思考や緊張がほどけにくい“頭の疲れ”を抱えている人が多いということです。「眠ってもすっきりしない」「集中が続きにくい」「気持ちの切り替えが難しい」そんな方々に向けて、単なるリラクゼーションにとどまらず、“本来の自分に戻るための時間”を提供したい。そうした想いから、脳疲労に着目したヘッドスパ事業を立ち上げました。私たちが目指すのは、「がんばる人が、また前を向ける状態をつくること」です。

ZELOS＝情熱を燃やし続けるための“ゼロ地点”

「ZELOS（ゼロス）」は、ギリシャ神話に登場する“熱意・競争心・情熱”を象徴する男神の名に由来しています。そのイメージが、私たちが支えたい「挑戦し続ける人の情熱」と重なると考え、店名に採用しました。そしてもう一つ。ZELOSには、「脳疲労をゼロに」「ゼロにリセットする」という意味も込めています。挑戦し続けるためには、定期的なリセットが必要です。一度ゼロに戻ることで、また情熱を持って前へ進める。ZELOSは、挑み続ける人のための“回復拠点”でありたいと考えています。

サービス内容

脳疲労に特化した“3つのアプローチ”

ZELOSは、日常の負荷が溜まりやすい方に向けて、頭だけに限らない「コンディションを整える時間」を設計しています。

1. 水素吸引

高濃度水素の吸引を取り入れ、日々のコンディションづくりをサポート。頭が休まりにくい時のリセット習慣として提案します。

2. ドライヘッドスパ

頭部の筋肉を丁寧にほぐし、こわばりやすい部位にアプローチ。深いリラクゼーションへ導き、施術後の軽さを目指します。

3. 眼精疲労ケア

PC・スマホで酷使されがちな目元まわりをケア。目の重さや緊張感が気になる方に、休息の時間を提供します。

施術の流れ（全コース共通）

- カウンセリング：お悩みや今の状態をうかがい、施術内容をすり合わせ- 水素吸引＋ドライヘッドスパ：リラックスできる完全個室で施術- アフターケア：施術後の状態を確認し、セルフケアのアドバイス（ハーブティー付き）**所要時間の目安：コース時間＋約30分**※施術時間とは別に、前後に各約15分のお時間をいただいております。（ご来店時カウンセリング／施術後カウンセリング＋ハーブティーのご提供）

メニュー・料金（価格は税込）

**クイックコース（30分）：6,000円**短時間でリフレッシュしたい方へ。すき間時間のメンテや、初めての方にも。**スタンダードコース（60分）：8,500円**水素吸引×ヘッドスパで全体をじっくり整える。迷ったらまずこちら。**PC疲れケアコース（60分）：8,700円**目元・こめかみ・首まわりを重点的に。デスクワークの方におすすめ。**しっかりケアコース（90分）：11,500円**頭～首肩はもちろん、膝下、足裏、上腕～手のひらまで深くゆるめて整えるロングケア。慢性的な疲れに。

オーナーコメント

現代は、常に思考し続ける時代です。仕事、家庭、人間関係、情報の洪水。私たちの脳は、想像以上に酷使されています。私自身も、挑戦を続ける中で「頭が休まらない」「切り替えができない」という感覚を経験してきました。だからこそ、「一度ゼロに戻る場所」の必要性を強く感じています。ZELOSは、ただのリラクゼーションサロンではありません。前向きに生きる人が、また動き出すための“再起動の場所”です。脳が整えば、思考が変わり、姿勢が変わり、人生の質も変わっていく。そう信じて、私たちは挑戦するすべての人の背中を、静かに支え続けたいと考えています。

店舗概要

▼店舗名脳疲労専門ドライヘッドスパ ZELOS（ゼロス）▼オープン日2026年3月5日（木）▼所在地神奈川県横浜市中区常盤町3-36 関内SSビル8F▼アクセス市営地下鉄・関内駅3番出口より徒歩30秒JR関内駅北口より徒歩3分馬車道駅より徒歩5分▼営業時間月～金：11:00～20:00土日祝：10:00～19:00▼予約方法（完全予約制）「LINE」または「HOT PEPPER Beauty」

会社概要

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000800381/

**■メインブランド** **Kirei de Lab（キレイ・デ・ラボ）**

女性の「キレイ」と「健康」を応援するブランド。プラセンタやエクオール、ゲニステインなどのサプリを中心に、ケア商品も取り扱っています。URL：https://kireidelab.com/

**■運営会社** **株式会社ウエルネス・ラボ**

代表者：代表取締役 能代維英所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル 3F事業内容：1.コマース事業（化粧品・健康食品等の販売）2.メディア事業（動画情報サイトの制作・運営）3.海外事業（化粧品・健康食品等、海外での販売）4.OEM事業（化粧品・健康食品等、OEMの受託）5.原料販売事業（化粧品（アンセム・バイオサイエンス社総代理店）・健康食品原料の販売（株式会社ホルス正規代理店））6.エステサロン等の企画運営設立：2011年7月資本金：1,000万円URL：https://wellnesslab.co.jp/

**■公式SNS**X：https://x.com/kireidelabInstagram：https://www.instagram.com/kireidelab_official/TikTok：https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp