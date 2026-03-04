宿泊施設向け旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」が「イオンコンパストラベルモール」と連携開始
JRグループの鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供する宿泊施設向けの旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」は、イオンコンパス株式会社が運営する「イオンコンパストラベルモール」と2026年3月4日に連携を開始しました。らく通withを利用している宿泊施設においては、「共通販売機能」で登録した室タイプやプランを「イオンコンパストラベルモール」で販売することができるようになります。
らく通with×イオンコンパストラベルモール
■イオンコンパストラベルモール サービス紹介
イオンコンパストラベルモールでは、WEBで簡単＆便利に予約できる宿泊プラン、「JALで行く！航空券＋宿泊セットプラン」、レンタカー予約や、イオンマークのカード会員さま限定の割引特典などおトクな商品・情報が満載。
イオンコンパストラベルモール内の国内宿泊予約、レンタカー予約をiAEON IDでログインの上、ご利用いただくと、宿泊代金やレンタカー代金の1％分のWAON POINTがたまります。
また、日常のお買い物などでためたWAON POINTを1WAON POINT＝1円分として国内旅行やレンタカー予約に使うことができ、より便利でおトクに旅行をお楽しみいただけます。
・イオンコンパストラベルモール サービスサイト
https://www.aeoncompass.com/
【会社概要】
商号 ： イオンコンパス株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 城 友美
所在地 ： 〒261-7105 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
ワールドビジネスガーデン マリブイースト5F
設立 ： 1971年2月
事業内容： ・旅行業
・イベント、研修、会議、催事の企画・運営業務
・広告・プロモーション業務
・国際・地域交流事業
・特定技能外国人サポート事業
・貸会議室の運営業務
資本金 ： 3億4,800万円
URL ： https://www.aeoncompass.co.jp/
■らく通with
「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できるサービス。JRの「みどりの窓口」の予約販売システムを開発・運営する同社の技術力を強みに、宿泊施設の予約・在庫の一元管理システムとして展開しています。ホテルシステム(PMS)やレベニューマネジメントツールとの自動データ連携もできるため、予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。
・らく通with 製品案内サイト
https://www.raku-2.jp/
【会社概要】
商号 ： 鉄道情報システム株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行
所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号
設立 ： 1986年12月9日
事業内容： 「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした
JRグループの情報システムの開発、運営、管理
その他、ITソリューション、情報システムに関する
コンサルタント など
資本金 ： 10億円
URL ： https://www.jrs.co.jp/