JRグループの鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供する宿泊施設向けの旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」は、イオンコンパス株式会社が運営する「イオンコンパストラベルモール」と2026年3月4日に連携を開始しました。らく通withを利用している宿泊施設においては、「共通販売機能」で登録した室タイプやプランを「イオンコンパストラベルモール」で販売することができるようになります。





■イオンコンパストラベルモール サービス紹介

イオンコンパストラベルモールでは、WEBで簡単＆便利に予約できる宿泊プラン、「JALで行く！航空券＋宿泊セットプラン」、レンタカー予約や、イオンマークのカード会員さま限定の割引特典などおトクな商品・情報が満載。

イオンコンパストラベルモール内の国内宿泊予約、レンタカー予約をiAEON IDでログインの上、ご利用いただくと、宿泊代金やレンタカー代金の1％分のWAON POINTがたまります。

また、日常のお買い物などでためたWAON POINTを1WAON POINT＝1円分として国内旅行やレンタカー予約に使うことができ、より便利でおトクに旅行をお楽しみいただけます。





・イオンコンパストラベルモール サービスサイト

https://www.aeoncompass.com/









【会社概要】

商号 ： イオンコンパス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 城 友美

所在地 ： 〒261-7105 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1

ワールドビジネスガーデン マリブイースト5F

設立 ： 1971年2月

事業内容： ・旅行業

・イベント、研修、会議、催事の企画・運営業務

・広告・プロモーション業務

・国際・地域交流事業

・特定技能外国人サポート事業

・貸会議室の運営業務

資本金 ： 3億4,800万円

URL ： https://www.aeoncompass.co.jp/









■らく通with

「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できるサービス。JRの「みどりの窓口」の予約販売システムを開発・運営する同社の技術力を強みに、宿泊施設の予約・在庫の一元管理システムとして展開しています。ホテルシステム(PMS)やレベニューマネジメントツールとの自動データ連携もできるため、予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。





・らく通with 製品案内サイト

https://www.raku-2.jp/









【会社概要】

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： 「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

その他、ITソリューション、情報システムに関する

コンサルタント など

資本金 ： 10億円

URL ： https://www.jrs.co.jp/