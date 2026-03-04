首都圏を中心に不用品回収・ゴミ屋敷清掃を展開する「粗大ゴミ回収本舗」(運営：株式会社ゴン)は、3月8日の「国際女性デー」に合わせ、全国の女性500名を対象に「住環境とメンタルヘルスに関する意識調査」を実施しました。

昨今、多様な生き方が尊重される中で、心身の健康を保つ「ウェルビーイング」への関心が高まっています。今回の調査では、女性の大多数が部屋の状態と心のコンディションが密接に関係していると自覚しており、モノを捨てる行為が単なる片付けを超えた“心のケア”に直結している実態が明らかになりました。









■9割以上の女性が「部屋と心の相関」を実感





部屋の状態が心の状態に影響していると感じるか





「部屋の状態が、ご自身の心の状態に影響していると感じますか？」という設問に対し、「非常に強く感じる(36.7％)」「やや感じる(53.8％)」を合わせ、90.5％もの女性が住環境とメンタルの繋がりを実感していることが分かりました。









■捨てたいのに捨てられない「モノ」の筆頭は衣類





捨てたいのに捨てられないモノ





現在、部屋の中に「本当は処分したいが捨てられない不用品がある」と回答した人は全体の8割以上。具体的な品目としては、「衣類・バッグ・靴」が280件(56％)で最多となり、思い出の品や趣味の道具を抑えてトップとなりました。自由回答では「推し活グッズ」や「子供の作品」など、ライフステージの変化に伴う不用品の処分に悩む声も多く寄せられました。









■プロに頼る際の最大の壁は「家に入れる不安」





不用品回収業者などの「プロ」に頼る際、女性として不安に感じること





不用品回収のプロに依頼する際、女性が不安に感じる要素として最も多かったのは「どのようなスタッフが来るか分からない(38.6％)」でした。次いで「料金体系が不明瞭(36.3％)」が続き、物理的な処分能力よりも、「心理的な安全性」と「価格の透明性」が、サービス利用を検討する際の大きなハードルとなっていることが浮き彫りになりました。









■プロが教える：女性が失敗しないための「不用品処分」3つのポイント

引越しや新生活シーズンが重なるこの時期、不用品回収サービスの需要が高まる一方で、トラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。粗大ゴミ回収本舗の担当者が、女性が安心して利用するためのポイントを解説します。





1.「許可証」の有無を必ず確認

一般廃棄物収集運搬業許可や古物商許可など、必要な免許を保持しているか公式サイト等で確認しましょう。





2.「見積書」は作業前に必ずもらう

「積み放題プラン」などの定額制であっても、当日に追加料金が発生しないか、内訳が明確かを事前に確認することが重要です。





3.女性スタッフの在籍を確認

「男性のスタッフを家に上げるのは抵抗がある」という方は、女性スタッフによる同行や対応が可能な業者を選ぶことで、心理的なハードルを下げることができます。









■調査概要

● 調査方法：インターネット調査

● 調査対象：全国の女性500名

● 調査時期：2026年2月

● 実施機関：粗大ゴミ回収本舗自社調べ









■会社情報

会社名 ： 株式会社ゴン

サービス名 ： 粗大ゴミ回収本舗

所在地 ： 〒335-0034 埼玉県戸田市笹目8-13-15

広報担当 ： 工藤 隆之

事業内容 ： 粗大ゴミ・不用品回収／遺品整理／ゴミ屋敷の掃除／

ハウスクリーニング／片付け掃除のお手伝い

サービスサイト： https://sodaigomi-kaishu.com/

会社公式サイト： https://sodaigomi-kaishu.com/corp/