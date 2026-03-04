株式会社DATALE(本社：沖縄県那覇市、代表取締役：板谷越 英美、以下「DATALE」)は、東京都が設置する専門家会議「東京デジタルサービス会議」の委員に、当社代表の板谷越 英美が就任したことをお知らせいたします。





株式会社DATALE 代表取締役 板谷越 英美









■東京デジタルサービス会議とは

東京デジタルサービス会議は、東京都が全庁横断で推進するデジタル化の質を高め、都民にとって「使いやすく満足度の高い」デジタルサービスの実現を目的に設置された専門家会議です。東京デジタルファースト条例の趣旨を踏まえ、デジタルサービスの開発・運用に関する行動指針や、デジタルを活用した都政の推進について、多分野の専門家の知見を集約する場として機能しています。本会議はこれまで継続的に開催されており、第10回会議より当社代表が委員として参画しています。今後も次期東京デジタルファースト推進計画の方向性を含めた議論が進められる予定です。





出典：東京都デジタルサービス局 公開資料

https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/digital-guideline/dsconference





東京都が推進する行政サービスのDXの取組では、手続のオンライン化に加え、データ連携を前提とした「コネクテッドワンストップ」や「ワンスオンリー」といった、利用者視点に立ったサービスの質の向上が重要なテーマとなっています。その実現には、制度設計だけでなく、実務で機能するデータ活用や運用設計の視点が求められています。





板谷越はこれまで、デジタル庁のベース・レジストリ推進有識者会合への参画をはじめ、公共領域におけるデータ基盤整備の議論に関わるとともに、地域での人流データ活用や企業のデータドリブンな意思決定支援など、現場での実装支援を重ねてきました。こうした経験を活かし、本会議においても行政と民間双方の実務に根ざした観点から議論に参画していきます。





DATALEは、社会全体がデータを共通言語として活用できる環境づくりを見据え、公共DXの実現に向けた取り組みを今後も継続してまいります。









■代表取締役 板谷越 英美について

早稲田大学商学部卒業。IIJテクノロジーにて8年間のインフラエンジニア・アーキテクト・PM経験後、2011年11月リクルートキャリアに入社。開発マネジメント-ビッグデータ活用企画・分析(データサイエンスグループ立ち上げ)の経験を経て、2016年4月より、リクルートライフスタイルにて「飲食事業領域で成果を出すデータプロデュースチーム」立ち上げをリード、事業成果に直接貢献する多くの案件を生み出し、全社イノベーション賞を受賞。他事業でのデータ活用組織立ち上げをゼロから再現 & 横展開し、マネージャー・データプロデューサーとして活動。2021年4月にリクルート退職後、独立。









■DATALEについて

DATALEは「データで事業とその先のマーケットを牽引する」をビジョンに掲げ、Quick-Win型のデータ活用支援を通じて、戦略から実行、教育支援、基盤設計・運用まで一貫したプロデュースを行うデータプロデュース集団です。「データの先にあるものを信じる誰かのその手に、本当のデータ活用の力を平等に届ける」というミッションのもと、ビジネスの成長と価値創出に貢献しています。詳細は当社ウェブサイトをご参照ください。





社名 ： 株式会社DATALE

本社所在地 ： 沖縄県那覇市辻1-16-9 サングリーンビル1階

代表取締役 ： 板谷越 英美

事業内容 ： データ活用戦略～戦術立案、支援／データ活用にあたる、

Quick-Winデータマネジメント-プロデュース支援、

BIアドバイザリー・教育支援／データ活用基盤方式設計・

開発・運用装着・運用支援

設立 ： 2022年6月27日

ウェブサイト： https://datale.co.jp/