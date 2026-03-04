和洋折衷スイーツのあんことバターの専門店『又一庵謹製 熱海ばたーあん』(所在地：静岡県熱海市)では、静岡の明るく爽やかな春の訪れに合わせ、季節限定商品として『熱海ばたーあんパン抹茶』、『ばたーあんどら焼き【抹茶】』、『熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶』の3商品を2026年3月7日(土)より発売します。静岡抹茶のほろ苦くさわやかな旨みと香りが、又一庵の粒あんとバタークリームをより一層引き立てて奥深い味わいとなるよう仕上げました。この時季ならではの味わいをご堪能ください。

[公式] https://www.atami-butter-an.com/

[通販] https://atami-butter-an.shop-pro.jp/





“ほろ苦くさわやかな静岡抹茶” がテーマの季節限定3商品が登場！





■あんことバターに静岡抹茶が加わった、この時季ならではの味わい

創業明治4年、静岡を代表する老舗和菓子店「又一庵」とのコラボで誕生した、和洋折衷スイーツのあんことバターの専門店『熱海ばたーあん』は、2021年8月にオープンしました。北海道産えりも小豆を丹精込めて炊きあげてつくる、又一庵が150年以上受け継いできた“自家製あんこ”にまろやかなバターを合わせた数々の創作スイーツは幅広い年代のお客様から大変ご好評をいただき、特に看板商品の「熱海ばたーあんパン」は、累計販売個数145万個(2026年2月時点)を突破する大人気商品となりました。

そしてこの度は、2026年3月7日(土)より、“ほろ苦くさわやかな静岡抹茶”をテーマに、静岡抹茶のバタークリームと又一庵の粒あんが甘く奥深い味わいの『熱海ばたーあんパン抹茶』、ホイップクリームとホワイトチョコに、静岡抹茶のほろ苦さが重なる絶妙な味わいの『ばたーあんどら焼き【抹茶】』、あんバターに静岡抹茶がさわやかに香る『熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶』の3商品を季節限定で発売します。“日本一の茶どころ、静岡”らしい、春を感じるさわやかな味わいの季節限定商品で、ホッと一服、お寛ぎの時間を皆様にお届けいたします。









■3/7(土)より登場！ほろ苦くさわやかな静岡抹茶を使った季節限定商品

●熱海ばたーあんパン抹茶(毎日数量限定)

ほろ苦く濃厚で、香り高い静岡抹茶のバタークリームと、又一庵の粒あんの甘く奥深い味わいが楽しめます。最後のひと口まできりっとさわやかな旨みが広がります。





＜商品概要＞

・商品名 ：熱海ばたーあんパン抹茶

・販売開始日：2026年3月7日(土)

・価格 ：1個 580円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・ごま





熱海ばたーあんパン抹茶 1個580円





●ばたーあんどら焼き【抹茶】(毎日数量限定)

甘くふわふわのホイップクリームと、ぱらりと乗せたホワイトチョコに、静岡抹茶のほろ苦さが重なり、後味が引き締まる絶妙な味わいです。





＜商品概要＞

・商品名 ： ばたーあんどら焼き【抹茶】

・販売開始日： 2026年3月7日(土)

・価格 ： 1個 550円

・アレルギー： 卵・小麦・乳成分・山芋・大豆





ばたーあんどら焼き【抹茶】 1個550円





●熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶

静岡抹茶をパンのような饅頭生地に練り込み、又一庵の自慢の粒あんとバターを包み焼き上げました。天面には黒ごまをのせ、抹茶と共に香ばしさを引き立てます。とろけるあんバターに静岡抹茶がさわやかに香る、季節限定の熱海ばたーあんパンまんじゅうです。





＜商品概要＞

・商品名 ： 熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶

・販売開始日： 2026年3月7日(土)

・価格 ： 1個 300円、3個入 990円、6個入 1,900円(小豆3個、抹茶3個)

・アレルギー： 乳成分・小麦・卵・大豆・ごま





熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶 1個300円、3個入990円、6個入1,900円





■熱海名物「熱海ばたーあんパン」とは

～あんこぎっしり。バターとろける～

累計販売個数145万個突破！毎日完売！熱海ばたーあん名物のあんパンです。ふんわりしているけれど張りのある薄皮のパン生地の中には、又一庵の粒あんと、どこか懐かしい味わいのコクのあるバタークリームがぎっしり入っています。





＜商品概要＞

・商品名 ：熱海ばたーあんパン

・価格 ：1個 430円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆

※価格はすべて税込みです。





熱海ばたーあんパン 1個430円





■「又一庵謹製 熱海ばたーあん」とは

～又一庵が150年以上受け継いできた自家製あんことバターが織りなす和洋折衷スイーツ～





かつて熱海は、政界人、文豪、学者など新進気鋭な人々が訪れ、新たな文化が持ち込まれたことにより、和洋の文化を調和させながら発展してきました。そんな熱海だからこそ、文明開化の活気を感じさせるスイーツを展開できないかとの思いから、2021年8月に熱海駅前仲見世商店街にオープンしました。





又一庵謹製 熱海ばたーあん 外観





・店舗名 ： 又一庵謹製 熱海ばたーあん

・概要 ： テイクアウトスイーツ・お土産販売専門店

・所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町5番11号

・アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

・TEL ： 0557-81-2777

・営業時間 ： 10時～18時 不定休

・公式サイト： https://www.atami-butter-an.com

・通販 ： https://atami-butter-an.shop-pro.jp/









■会社概要

・商号 ： 株式会社フジノネ

・所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

・代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

・設立 ： 2007年10月

・事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光商品の企画・開発・卸販・販売

・資本金 ： 1,500万円

・URL ： https://www.fujinone.co.jp