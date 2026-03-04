愛媛県松山市は、全国に都市の魅力を発信するフリーペーパー『暖暖松山(だんだんまつやま)』Vol.29(春号)を発行しました。





『暖暖松山』Vol.29表紙





今号のテーマは「春のおさんぽ」。松山の桜スポットをはじめ、市内3エリアを巡る“春のまち歩き”を特集しています。桜色に染まるまちを楽しみながら、立ち寄りたいワンハンドスイーツやゆったり過ごせる宿、桜をモチーフにしたお土産も紹介。松山ならではの、穏やかでやさしい時間の過ごし方を一冊にまとめています。





「春とお気に入りを探す旅」特集 1見開き目





■本号の見どころ

●メイン特集「春とお気に入りを探す旅」

松山市の3つのエリアの桜スポットや、一緒に立ち寄りたい飲食店や雑貨店を紹介しています。





●キュートでおいしい“ワンハンドスイーツ”

クレープやドーナツなど、思わず写真に撮りたくなる春スイーツが登場。桜めぐりの合間に立ち寄りたくなる、甘い寄り道スポットを紹介しています。





●まち、人、ぬくもりに出会う宿

文学、温泉、港町。松山のまちと出会い、人とつながるゲストハウスを紹介。ゆったりと松山に滞在する楽しみも提案します。





●移住者インタビュー

県外から松山に移り住んだリアルな声を通して、「住むまち」としての松山の魅力にもフォーカスします。





■アンケート回答で当たる！読者プレゼントキャンペーン

誌面またはWebからアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、以下のようなプレゼントが当たります。





・ホテル古湧園 遥「ホテル宿泊券」(スーペリアツイン【和洋室】1泊朝食付き)ペア1組

・伊織 「sakura-サクラ」 ハンカチタオル 1枚 3名

・まつやま農林水産物ブランド認定「紅まどんな」3kg 3名など





【応募期間】

～2026年6月30日(火)

【応募方法】

はがき・二次元コード・Webフォームより応募可能

【応募はこちらから】

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/citybrand/dandanmatsuyama/index.php





まつやま農林水産物ブランド認定「紅まどんな」3kg





■配布場所

・首都圏 ： 都営地下鉄各駅のラック

・松山市内： 松山市役所(本館 1F ロビー、5F シティプロモーション推進課)、

松山観光コンベンション協会(松山城ロープウェイ・リフトのりば)など





電子ブック版はこちら

