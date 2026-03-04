食事のたびに、愛犬・愛猫を抱っこし続けるのは大変--。「足元では顔が見えない」「手放したら周囲に迷惑をかけないか気がかり」「熱い料理を口に運ぶとき、ペットが危なくないか心配」「家族だからこそ一緒に食卓を囲みたい」。そんな声から生まれたのが、テーブルに取り付けることで小型犬・猫のための快適な“指定席”をつくれるペットチェアです。玩具・雑貨メーカーの株式会社ピーナッツ・クラブ（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：前田泰裕）は、ペット用品ブランド「ピーナッツ・ペット」より、『肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）』を、2026年3月5日正午より応援購入サービスMakuakeにて先行販売開始いたします。URL https://www.makuake.com/project/299petchair/※2026年3月5日正午の公開予定です。公開時刻になりましたらページを再読み込みいただくことで予約購入が可能となります。

●プロジェクト開始限定 最大40％OFF

本プロジェクトでは、開始直後限定で、複数台のセット購入の場合は最大40％OFF、1台購入でも最大30％OFFの特別価格リターンをご用意しています。一般販売前に、お得な価格で入手できる機会となります。

■ 抱っこでも、床でもない「指定席」という選択

Chocorinは、テーブル天板をアームで挟み固定する構造のペットチェアです。抱っこによる負担を軽減しながら、ペットと同じ目線で食卓を囲める設計としました。

■ 開発背景

近年、ペットを「家族の一員」として迎える家庭が増え、関連市場も拡大傾向にあります。在宅時間の増加やライフスタイルの変化を背景に、ペットと同じ空間で過ごす機会は日常の風景となりました。その一方で、・食事中の抱っこによる負担・足元での安全面への配慮・来客時や外出時の居場所づくりといった“小さな困りごと”も生まれています。外食や自宅での食事の際、「これでいいのかな」と迷うことがある。足元では顔が見えない。抱っこは少し負担になる。そこで考えたのが、ペットのための“指定席”をつくることでした。気を使う時間を、穏やかに一緒に過ごす時間へ。その想いから、本製品は生まれました。

■ ペットチェアで「うちの子の指定席」をつくれば、飼い主がゆったり食事できるうえに ペットと目と目が合って、「ペットの新しい表情」にも出あえます！

● 主な特長

①チェアから飛び降りないよう「飛び出し防止リード」2本付属

飛び出して落下しないよう、飛び出し防止リード付き。アジャスターで長さ調節が可能です。長さ：約32～52cm・2本付属（2匹まで同時使用可）

②持ち運びや収納に便利な折りたたみ式／重量約1.5kg

コンパクトに折りたためます。重量約1.5kgと軽量で、収納バッグ付き。ご自宅だけでなく、外食やお出かけにも便利です

③防水加工生地でお手入れ簡単。汚れはサッとひとふき。

生地は防水コーティングを施したポリエステル素材。汚れてもサッと拭くだけでOK。食卓のそばでも気兼ねなく使えます。

④ゆったり座れる広々とした箱型構造を採用 ※特許出願中※

小型犬・子犬・猫に最適化したサイズ（対象体重：約5kgまで）

小型犬や子犬、猫用に設計したペットチェアです。 向きを変えたり姿勢をくずしたりしながら、ゆったりとくつろげるよう、広めの箱型構造を採用しました。＜対象動物＞・超小型犬、小型犬・子犬・落ち着いた猫 など※体格や性格によって使用感は異なります。＜対応目安犬種例＞チワワ、トイプードル、マルチーズ、ヨークシャーテリア、ポメラニアン など※犬種・体格・骨格により個体差があります。

⑤目印は、立体的な肉球デザイン。テーブルに取り付けるアーム部分には、立体的な「肉球おてて」型の滑り止めキャップを採用。設置時の安定感にも配慮しました。

テーブルへの取り付けも、つまみを回すだけで簡単です。

テーブルに取り付けるアーム部分には、立体的な「肉球おてて」型の滑り止めキャップを採用。設置時の安定感にも配慮しました。まるでお手をしてくるようなおててと肉球が、思わず触れたくなる可愛さです。ペット好きの心をくすぐるデザインと、毎日使いやすい設計を両立しました。

テーブルへの取り付け方は簡単です。＜ペットチェアの取り付け方＞①アームをテーブルにはさみます。②天板の下側の固定つまみを回して締めます。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：『食事中の抱っこから解放！愛犬・愛猫と目線が合う「肉球アームのペットチェア」』https://www.makuake.com/project/299petchair/※詳細は3月5日正午以降、プロジェクトページでご覧くださいMakuakeでの予約受付期間：2026年3月5日（木）正午～5月10日（日）発送予定：2026年7月中旬販売プラットフォーム：Makuake

■製品概要

製品名： 肉球アームのペットチェア Chocorin（チョコリン）商品サイズ 使用時：横幅約37cm×奥行約53cm×高さ約30cm 折りたたみ時：高さ約5.5cm重さ：約1.5kg付属品：収納バッグ、かさ上げスペーサー（2個）カラーバリエーション： ベージュ／ブラック一般発売時の販売予定価格： 8,778円（税込）

【会社概要】社名： 株式会社ピーナッツ・クラブ本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33創立： 昭和33年3月設立： 昭和46年9月代表取締役社長： 前田 泰裕資本金： 9,500万円・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売・ライセンスキャラクターの取得・商品開発・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売・カプセルトイの企画・制作・販売公式ホームページ： https://www.peanuts-club.co.jp/【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社ピーナッツ・クラブ TEL：06-6789-1133 ※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。