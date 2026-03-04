Press_release_aim10x

写真拡大

 

グーグル様、アンハイザー・ブッシュ・インベブ様、キューリグ・ドクター・ペッパー様などの大手企業によるサプライチェーン変革秘話

 

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、当社最大の年次オンラインイベント「aim10x Digital 2026」を2026年3月18日に開催することを発表しました。

 

aim10x Digital 2026は、サプライチェーン、調達、DX、IT、ファイナンスといったサプライチェーンに携わる方々を対象とし、毎年約1万名が参加しているグローバルオンラインイベントです。

 

本年は、よくある8つの課題に焦点を当て、大手企業のサプライチェーンエキスパートへのインタビューのほか、マスタークラスとエージェンティックAIデモを交え、20以上のセッションを用意します。

 

◆主なセッション◆

・グーグル社「グーグルが取り組む、信頼性を維持しながらアジリティを高める手法」　

　スプリヤ・アイヤー氏 ネットワーキングサプライチェーン＆オペレーション ディレクター

 

・キーリグ・ドクター・ペッパー社「大規模組織におけるアジリティの向上」　

　ナヴィン・チャンダー氏 サプライチェーンデジタル戦略 バイスプレジデント

 

・アンハイザー・ブッシュ・インベブ社「アンハイザー・ブッシュ・インベブが推進するタッチレスプランニングへの変革」　

　マイケル・クレス氏 サプライチェーン計画 グローバルバイスプレジデント

 

・ペルフェティ・ファン・メレ社「計画、データ、ITの統合を実現するために真に求められる要素」　

　フース・ランゲンホイゼン氏 グローバルプロセスエクセレンスリードーサプライチェーン計画＆デリバリー

 

・シリコン・ラボ社「半導体業界におけるシリコン・ラボの変革～価値を創出し続けるセルフサービスモデルの構築～」　

　アルン・クマラン マニッカラージ氏 オペレーションアナリティクス マネージャー　

　ダニエル ヘンドリ氏 ビジネスプロセス アナリスト

 

・Zero100社「人間とマシーンの共創によるサプライチェーンの未来」　

　キャロライン・チュマコフ氏 プリンシパルリサーチャー

 

 

当社の共同創業者兼CEOであるチャクリ・ゴッテムカラは次のように述べています「不確実性はもはや例外的な事象ではなく、日々の意思決定における前提となりました。aim10x Digitalは、絶え間ない変化と重圧に直面するリーダーたちが置かれている現実に即したイベントです。従来の静的な計画から脱却し、組織がコネクテッドかつ適応力の高い体制を構築することで、意思決定がどのように進化を遂げるのか、その本質を解き明かします。」

 

全セッション日本語字幕付き、またセッション終了後から1か月間オンデマンド配信予定のため、当日ご都合が合わない場合もぜひご登録ください。

 

/////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// 

 

イベント名：aim10x Digital 2026

開催日時：2026年3月18日（水）14:00～18:40（日本時間）

開催形式：オンライン（オンデマンド配信あり）

参加費：無料

日本語字幕：あり

イベントページ・ご登録：https://o9solutions.com/ja/events/aim10x-digital

 

/////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// 

 

o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ（オーナイン・ソリューションズ）は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。 

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：https://o9solutions.com/ja

 

日本法人概要

社   名　o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設   立　2018年4月

代表者   代表取締役社長　イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

　　　   代表取締役カントリーマネージャー　ブラッド・パーム

所在地   東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本   社　米国テキサス州ダラス

 