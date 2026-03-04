～グーグル様、アンハイザー・ブッシュ・インベブ様、キューリグ・ドクター・ペッパー様などの大手企業によるサプライチェーン変革秘話～

サプライチェーン計画プラットフォームを提供するo9ソリューションズ（所在地：米国テキサス州ダラス、CEO：チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社）は、当社最大の年次オンラインイベント「aim10x Digital 2026」を2026年3月18日に開催することを発表しました。

aim10x Digital 2026は、サプライチェーン、調達、DX、IT、ファイナンスといったサプライチェーンに携わる方々を対象とし、毎年約1万名が参加しているグローバルオンラインイベントです。

本年は、よくある8つの課題に焦点を当て、大手企業のサプライチェーンエキスパートへのインタビューのほか、マスタークラスとエージェンティックAIデモを交え、20以上のセッションを用意します。

◆主なセッション◆

・グーグル社「グーグルが取り組む、信頼性を維持しながらアジリティを高める手法」

スプリヤ・アイヤー氏 ネットワーキングサプライチェーン＆オペレーション ディレクター

・キーリグ・ドクター・ペッパー社「大規模組織におけるアジリティの向上」

ナヴィン・チャンダー氏 サプライチェーンデジタル戦略 バイスプレジデント

・アンハイザー・ブッシュ・インベブ社「アンハイザー・ブッシュ・インベブが推進するタッチレスプランニングへの変革」

マイケル・クレス氏 サプライチェーン計画 グローバルバイスプレジデント

・ペルフェティ・ファン・メレ社「計画、データ、ITの統合を実現するために真に求められる要素」

フース・ランゲンホイゼン氏 グローバルプロセスエクセレンスリードーサプライチェーン計画＆デリバリー

・シリコン・ラボ社「半導体業界におけるシリコン・ラボの変革～価値を創出し続けるセルフサービスモデルの構築～」

アルン・クマラン マニッカラージ氏 オペレーションアナリティクス マネージャー

ダニエル ヘンドリ氏 ビジネスプロセス アナリスト

・Zero100社「人間とマシーンの共創によるサプライチェーンの未来」

キャロライン・チュマコフ氏 プリンシパルリサーチャー

当社の共同創業者兼CEOであるチャクリ・ゴッテムカラは次のように述べています「不確実性はもはや例外的な事象ではなく、日々の意思決定における前提となりました。aim10x Digitalは、絶え間ない変化と重圧に直面するリーダーたちが置かれている現実に即したイベントです。従来の静的な計画から脱却し、組織がコネクテッドかつ適応力の高い体制を構築することで、意思決定がどのように進化を遂げるのか、その本質を解き明かします。」

全セッション日本語字幕付き、またセッション終了後から1か月間オンデマンド配信予定のため、当日ご都合が合わない場合もぜひご登録ください。

/////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////

イベント名：aim10x Digital 2026

開催日時：2026年3月18日（水）14:00～18:40（日本時間）

開催形式：オンライン（オンデマンド配信あり）

参加費：無料

日本語字幕：あり

イベントページ・ご登録：https://o9solutions.com/ja/events/aim10x-digital

/////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////

o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ（オーナイン・ソリューションズ）は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：https://o9solutions.com/ja

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ（本社社長・COO兼任）

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス