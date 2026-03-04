全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、3月11日（水）夕方6時40分より『マイ・インターン』、3月22日（日）深夜3時から『ユー・ガット・メール』を、そして3月25日（水）夕方6時30分から『アリー/スター誕生』を放送します。

働き方の変化やキャリアへの葛藤、夢を追う情熱…。それぞれの時代を生きる女性たちが“仕事と人生”に向き合う姿を描いた名作3作品を特集。アン・ハサウェイとロバート・デ・ニーロが世代を超えた交流を演じるヒット作『マイ・インターン』、メグ・ライアン×トム・ハンクスの黄金コンビが贈る90年代ロマコメの傑作『ユー・ガット・メール』、レディー・ガガが初主演で見せた圧倒的歌唱と魂の演技が光る音楽ドラマ『アリー／スター誕生』、世代も立場も異なるヒロインたちのリアルな物語を、心揺さぶるドラマとともにお届けします。

１．放送情報

3/11（水）夕方6：40～ 映画「マイ・インターン」3/22（日）深夜3：00～ 映画「ユー・ガット・メール」3/25（水）夕方6：30～ 映画「アリー/スター誕生」

２．作品情報

■『マイ・インターン』 3/11（水）夕方6：40～

アン・ハサウェイ×ロバート・デ・ニーロ主演、世代を越えた交流を描くヒット作。急成長するEC企業の女性創業者とシニア・インターンとして参加する70歳の男性との関わりを通して、責任を抱える立場の女性が直面する負荷や、世代の異なる働き手がそれぞれの経験を持ち寄ることで生まれる視点の変化を描く。監督は『恋愛適齢期』『ホリデイ』を手掛けたナンシー・マイヤーズ。（英語・日本語字幕）【スタッフ】脚本/監督 /製作：ナンシー・マイヤーズ、衣装：ジャクリーン・デメテリオ【キャスト】ロバート・デ・ニーロ、アン・ハサウェイ、レネ・ルッソ、アンダーズ･ホーム、クリスティーナ･シェラー、ジョジョ･クシュナー■コピーライト：© 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

■『ユー・ガット・メール』3/22（日）深夜3：00～

メグ・ライアン×トム・ハンクス主演、90年代ロマコメの魅力を凝縮したキュートなラブストーリー。インターネット黎明期のニューヨークを舞台に、街の小さな書店を営む女性と大型書店チェーンの経営者の仕事では対立する二人が匿名のメールを通じて心を通わせていく。監督は『めぐり逢えたら』でも主演の2人とタッグを組んだノーラ・エフロン。（英語・日本語字幕）【スタッフ】製作：ローレン・シュラー・ドナー、ノーラ・エフロン、監督・脚本：ノーラ・エフロン、脚本：デリア・エフロン【キャスト】トム・ハンクス、メグ・ライアン、グレッグ・キニア、パーカー・ポージー■コピーライト：© 1998 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved

■『アリー/スター誕生』3/25（日）夕方6：30～

レディー・ガガ初主演×監督・主演ブラッドリー・クーパー、主題歌「Shallow」がアカデミー賞歌曲賞を受賞した音楽ドラマ。無名のシンガーがスターへと駆け上がっていく過程を軸に、キャリアの変化に直面する表現者の姿と、音楽業界の光と影を描き出す。1937年の『スタア誕生』を、1954年版と1976年版に続くリメイク作品として制作された。（英語・日本語字幕）【スタッフ】監督・脚本・製作：ブラッドリー・クーパー【キャスト】レディー・ガガ、ブラッドリー・クーパー、アンドリュー・ダイス・クレイ、デイヴ・シャペル、サム・エリオット、アンソニー・ラモス、ラフィ・ガヴロン■コピーライト：© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

