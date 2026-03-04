大正製薬株式会社が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、健康・美容に関する最新情報を生活者の皆さまに分かりやすく届けるため、日々さまざまな記事を掲載しています。3月4日、新たに『白髪など、男性の髪のエイジング対策に 30代からのメンズヘアケア』を公開しました。

白髪、気になりますよね。白髪は、男性の清潔感や若々しい印象を左右する大きな要素の１つです。「気になり始めたけれど、何から対策すればいいかわからない」という声が増えている中、本記事では、毎日のヘアケアと栄養面のインナーケアを両立させる実践的な方法を、皮膚科専門医が丁寧にわかりやすく紹介しています。

■記事のポイント

1. 正しいシャンプー＆頭皮マッサージで“頭皮環境”を整える

健やかな髪の土台となるのは、乾燥もベタつきもない青白い健康的な頭皮。記事では、・シャンプー前の 「予洗い」こそ最重要・泡立てて洗うことで摩擦＆ダメージを軽減・コンディショナーは頭皮につけない・生乾きが招く頭皮トラブルへの注意など、日常のシャンプー習慣が髪のエイジングサインを左右することを解説しています。また、血行を促す簡単な頭皮マッサージ方法も紹介しています。

2. 白髪の原因に。髪の“紫外線対策”は必須

紫外線はメラノサイト（色素細胞）にダメージを与え、白髪の一因になることが知られています。記事では、・髪用UVスプレー・帽子や日傘の活用など、髪を紫外線から守るための実践的なケアを紹介しています。

3. 髪のパサつき・うねりには“インナーケア”の見直しを

髪のハリやツヤは、日々の栄養摂取と密接に関係しています。特に、「タンパク質・亜鉛・鉄分」を意識して摂ることが大切で、記事では忙しい男性でも実践しやすい食事例も掲載。このように、本記事は、男性のヘアケアトレンドや白髪・頭皮ケアの啓発、30～50代男性のエイジング対策など幅広いテーマでご活用いただける内容となっております。

■3月4日 新着記事情報

白髪など、男性の髪のエイジング対策に

30代からのメンズヘアケア

https://www.taisho-kenko.com/special2/tips-wellaging/10/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260304kennavi上記の記事「白髪など、男性の髪のエイジング対策に 30代からのメンズヘアケア」は、特集「ウェルエイジングのヒント」にて公開しております。https://www.taisho-kenko.com/special2/tips-wellaging/

ウェルエイジングとは、しなやかに前向きに、自分らしく年を重ねること。でも、年齢と共に、髪や肌、ボディのお悩みは増えてくるものです。そんなお悩みを解決する簡単テクニックを、ヘア・メイク・ボディの美容のプロが伝授！忙しくてもキレイをあきらめないミドル世代に役立つ“ウェルエイジング”なヒントを、ここではたくさんご紹介しています。

■記事監修は皮膚科専門医・小林智子先生

こばとも皮膚科 院長小林 智子（こばやし・ともこ）先生日本医科大学医学部を卒業後、名古屋大学皮膚科に入局。その後、同大学大学院博士課程を修了。2015年よりアメリカのNorthwestern大学でポストマスターフェローとして皮膚科の臨床研究に従事し、帰国後は同志社大学アンチエイジングセンターにて糖化についての研究を行う。これらの経験を活かし「ドクターレシピ」というプロジェクトの監修も務め、医学的な立場から食事と健康に関するレシピや情報を発信している。著書に『皮膚科専門医が教える メンズスキンケア パーフェクトガイド』（法研）、『すっぴん肌が好きになる 肌トラブル大全』（WAVE出版）など。

