ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、ハワイ旅行を計画・検討中の日本の利用者に向けた「やっぱりハワイ！ウェルカムキャンペーン」が3月31日（火）までと、終了間近であることをお知らせします。ハワイ州では、カマアイナレート（ハワイ在住者向け特別料金）が広く知られています。本キャンペーン「やっぱりハワイ！ウェルカムキャンペーン」は、日本にお住まいの方にもカマアイナレートが適用されるお得なキャンペーンとして、昨年7月より開始しました。これまでに延べ680名以上の方にご利用いただき、多くの「やっぱりハワイ！」の声に応えて実施してきた延長期間も、ついにフィナーレを迎えます。特別オファー料金の適用は、オアフ島ワイキキの人気ホテルが5カ所、そしてマリンスポーツやクルーズ体験などのアトラクションが11カ所、合計16カ所が対象です。遅めの春休みや最大12連休のゴールデンウィークの旅行計画にも、「やっぱりハワイ！ウェルカムキャンペーン」をぜひお役立てください。

◾️キャンペーン概要

名 称：やっぱりハワイ！ウェルカムキャンペーン期 間： 2026年3月31日（火）迄（本キャンペーンは3月末で終了しますが、ホテルやアトラクションによっては4月以降も割引料金が適用となります。詳細は特設サイトでご確認ください）対 象： 日本在住者方 法： キャンペーン特設サイトをご覧いただき、専用プロモーションコードを獲得。各予約サイトでコードをご入力いただくと、割引料金が適用されます。掲載先： 特設サイト https://yappari-hawaii.jp

◾️ご優待対象企業＜ホテル＞◉アウトリガー・ワイキキ・パラダイス・ホテル◉カ・ライ・ワイキキビーチ、LXRホテルズ＆リゾーツ◉国際興業トラベル（シェラトン・プリンセス・カイウラニ ワイキキビーチ）◉ダブルツリーbyヒルトンホテル アラナ ワイキキ ビーチ ◉プリンス ワイキキ＜アトラクション＞◉ アンドユー・クリエーションズ／ドルフィン＆ユー◉ イルカハワイ◉ スター・オブ・ホノルル◉ パールハーバー航空博物館◉ ビショップ・ミュージアム◉ ビッグ・アイランド・クレスト◉ ホロホロ・アイランド・ツアーズ◉ ロイヤルスター・ハワイ◉ ロック・ア・フラ◉ ワイカイ◉ ワイキキトロリー

【ハワイ州観光局公式日本語サイト「allhawaii」にて、ホテル特典特集を公開中！】「やっぱりハワイ！ウェルカムキャンペーン」対象の5つのホテルをピックアップ。Instagramライブ配信のアーカイブ動画とともに、各ホテルの魅力をたっぷりとご紹介しています。ご宿泊検討中の方は、ぜひご覧ください。https://www.allhawaii.jp/stories/10188/

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan）ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。【URL： https://www.allhawaii.jp 】