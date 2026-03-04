健康や環境への配慮から、世界的に注目を集めている「プラントベース」。タチバナ食品株式会社（本社：群馬県佐波郡玉村町、代表取締役：立花英雄）は山菜や野菜の加工品を通じて、日本の食文化を活かした“続けやすいプラントベース”を提案しています。特別な食材や難しいルールは不要。山菜を使った手軽なレシピで、毎日の食卓に無理なく取り入れられる新しい食の選択肢を紹介します。

■プラントベースとは？ヴィーガンとの違い

プラントベースとは、植物由来の食材を中心にした食生活のこと。動物性食品を完全に排除するヴィーガンとは異なり、「できる範囲で植物性食品を増やす」柔軟なスタイルが特徴です。タチバナ食品が扱う山菜・野菜製品は、下処理不要で調理しやすく、保存性にも優れており、日常の食卓に自然と取り入れやすいプラントベース食材として活用できます。

■10分で作れる、プラントベースレシピ５選

①春香る「和洋折衷ペペロンチーノパスタ」

【レシピ】にんにく・鷹の爪をオリーブオイルで炒め、たけのこ・山菜ミックス・茹でたパスタを加えてめんつゆ・だし醤油・バターで和える。たけのこの甘みと山菜ミックスの豊かな風味が広がる、春らしい一皿。お好みでキャベツをいれても◎【使用商品】たけのこ先カット“100g”(\119)・山菜ミックス“80g”(\92)

②手軽で本格的「ザクッと食感のごちそうきんぴら」

【レシピ】ごま油で薄切れんこん・にんじんとごぼうのきんぴらを炒め、醤油・みりん・砂糖・ごまを加えて照りが出るまで炒める。カット不要でそのまま使えるから、とにかく手軽！れんこんのザクッと食感で食べごたえ抜群♪ 作り置きにも便利な一品。【使用商品】きんぴら“100g”(\80) ・薄切れんこん“120g”(\92)

③肉なしでも満足「めんまと山くらげの中華風和え」

【レシピ】めんま・山くらげ・厚揚げを、ごま油・醤油・酢・みりんで炒め、お好みで白ごま・ラー油を少々。肉の代わりに厚揚げを加えた、満足感のあるプラントベースの一皿。副菜にも、おつまみにも使える万能メニュー。【使用商品】 めんま“100g”(\108)・山くらげ“60g”(\92)

④材料一つで時短「具だくさん炊き込みごはん」

【レシピ】米に、筑前煮の具・油揚げ・だし・醤油・みりん・砂糖を加えて炊くだけ！油を使わず、植物性だけで満足感のある一品。山菜ミックスなどのお好みの商品で、自由にアレンジしていただけます。【使用商品】筑前煮“120g”(\80)

⑤栄養たっぷり「わらびとふきのごま白和え」

【レシピ】わらび・ふきを食べやすい大きさにきり、豆腐・すりごまで和えた定番副菜。植物性たんぱく質と食物繊維を同時に摂れる、体にやさしい副菜。【使用商品】わらび“60g”(\92)・ふき着色“100g”(\113)

■商品ラインナップ・購入方法

https://shop.tachibana-foods.com/product-category/home_use/

タチバナ食品の商品は、下処理不要・そのまま使えて手軽なのが特長。価格も手に取りやすく、日々の食卓に取り入れやすいラインナップです。国産原料を使用した商品もご用意しています。

■なぜ今、プラントベースが注目されているのか

― 環境・健康・多様性への貢献 ―

プラントベースの食生活には、以下のようなメリットがあります。・環境負荷の軽減 畜産に比べ、生産に必要な水や飼料、温室効果ガス排出を抑制。・SDGsへの貢献 「飢餓をゼロに」「健康と福祉」「気候変動対策」など複数の目標と親和性。・健康志向への対応 食物繊維・ミネラルが豊富で低カロリー。生活習慣病予防や美容面でも注目。・多様性への配慮 宗教・文化・食習慣の違いに対応しやすい食の選択肢。無理なく続けること、栄養バランス（特にビタミンB12など）を意識することが、プラントベースを楽しむポイントです。

■タチバナ食品のサステナブルな取り組み

1979年創業のタチバナ食品は、山菜・野菜の加工品を通じて、日本の食文化を次世代につなぐ取り組みを続けてきました。太陽光発電の導入・フードロス削減・ペーパーレス化など、環境配慮を進め、2023年には群馬県「環境GS事業者」に認定。フードバンクへの寄付・児童養護施設のマルシェ出店など、地域・社会と連携した活動も行っています。

フードバンクへの寄付に関する記事はこちら https://newscast.jp/smart/news/7128867フードバンクへの寄付に関する記事はこちら https://newscast.jp/smart/news/6283458

■山菜からはじまる、未来の食卓

日本ではまだ少数派のプラントベースですが、健康志向や環境意識の高まりとともに、市場は着実に広がっています。特別なルールは不要。タチバナ食品の山菜・野菜を使った家庭料理から、体にも環境にもやさしい食の選択を。

■企業概要

【代表者】代表取締役 立花英雄【事業内容】各種山菜水煮、その他食品の販売・企画・製造【TEL】0270-61-6308【本部・玉村流通センター】〒370-1124 群馬県佐波郡玉村町角渕5216-1【認定】群馬県環境GS事業者【公式サイトURL】https://www.tachibana-foods.com/【公式Instagram】https://www.instagram.com/tachibanafoods/