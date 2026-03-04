株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、WBC観戦のおともに！ 野球の新しい楽しみ方、見方を指南する画期的な1冊『現代野球を“見える化”する 最先端のデータ分析と戦略』（川村卓 著）を3月5日に刊行いたします。

データの進化とともに技術・教え方・戦い方が変わる

球界の常識＆トレンドをデータから“科学的”に検証ラプソード・トラックマン・ホークアイ初心者に優しい最新機器の活用事情驚異のOPS1.066 得点貢献度がスゴすぎる異次元のスーパースター 大谷翔平巧みなピッチトンネルと41センチ落ちるカーブ世界最高峰の投手へ 山本由伸＜特別対談＞セイバーメトリクスを読み解く岡田友輔（DELTA代表）プロ現場でのデータとの向き合い方星野健太郎（アナリスト／バッティングコーディネーター）

サンプルページ

目次

1章 野球界のデータ分析の歴史を“見える化”する2章 投球技術と能力を“見える化”する3章 打撃技術と能力を“見える化”する

プロフィール

【著者】川村卓 かわむらたかし筑波大学体育系教授、筑波大学硬式野球部監督。1970年、北海道江別市生まれ。札幌開成高校の主将、外野手として甲子園に出場経験を持つ。筑波大大学院体育研究科修了後、北海道で高校教員として4年半勤務。2000年から筑波大体育科学系講師を務め、その後、同硬式野球部監督に就任する。野球方法論、コーチング学が専門で、大学院では野球コーチング論研究室を開設している。動作解析、一流選手の特徴など、科学的なアプローチにより分析するスポーツ科学の第一人者であり、年代別の指導方法の確立に取り組む。2019年4月に日本高野連が発足した『投手の障害予防に関する有識者会議』メンバー。野球コーチング論研究室では、工藤公康氏、吉井理人氏、仁志敏久氏など多くの元プロ野球選手が学んでいる。『「次の一球は?」野球脳を鍛える配球問題集』（辰巳出版刊）、『野球の科学』（イーストプレス刊）、『新しい少年野球の教科書』、『新しい投手指導の教科書』『新しい高校野球の教科書』（カンゼン刊）など著書多数。

書誌情報

書名 『現代野球を“見える化”する 最先端のデータ分析と戦略』ISBN：978-4-86255-796-4著者：川村卓 筑波大学体育系教授ページ数：208P判型：四六判定価：1,980円（本体1,800円＋税）発売日：2026年3月5日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10159925.html

【この件に関する問い合わせ先】

