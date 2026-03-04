千葉県習志野市・京成電鉄本線「谷津駅」徒歩1分の立地に、レーシングシミュレーター施設と完全マンツーマンのピラティススタジオを併設した「connect」(運営：株式会社Accel Connect)が2026年3月5日(木)にグランドオープンします。





公式サイト： https://accelconnect.co.jp/connect





店舗ロゴ





■用途別に分かれた独立空間設計

「connect」は、レーシングシミュレーターエリアとピラティススタジオをそれぞれ分けた設計となっています。





走行に集中できるレーシングシミュレーター空間と、身体と丁寧に向き合うピラティス空間を明確に分離することで、それぞれの体験価値を最大化。





目的に合わせて最適な環境でトレーニングを行うことができます。









■レーシングシミュレーター体験 ― 初心者からプロ志向まで

プロ仕様のレーシングシミュレーターを使用し、初心者から競技志向のドライバーまで幅広く対応する走行体験を提供します。





使用ソフトは世界的に評価の高い「iRacing」。

レーザースキャンされた実在サーキットを忠実に再現し、リアルな挙動と臨場感のあるドライビング体験が可能です。





多数の国内コースをはじめ、世界のあらゆるサーキットなど、レベルや目的に応じたコース選択が可能。

車両もフォーミュラー、GT4、GT3、スポーツカー、オーバルカーなど幅広く対応しています。





また、プロのレーシングドライバー経験者が走行をサポート。

操作方法のレクチャーからライン取り、荷重移動、テレメトリ解析まで、目的に応じたアドバイスを行います。





運転免許がなくても体験可能で、完全予約制のため、プライベートに近い環境で集中して走行できます。

実際の運転技術を高めるための練習はもちろんのこと、これからレーサーになりたい方、モータースポーツを趣味で楽しんでいる方などいろんな方に気軽に楽しんでもらえる環境になっております。

※グループ利用可能【最大5名まで】





レーシングシミュレーター施設





■ピラティススタジオ ― 身体を変えるための完全マンツーマン指導

ピラティススタジオでは、「身体を変えるためのピラティス」をコンセプトに、完全1対1のパーソナルレッスンを提供します。





姿勢、呼吸、動きの癖まで丁寧にチェックし、インナーマッスルを整えることで、姿勢改善・シェイプアップ・機能改善を目指します。





トレーナーは、NSCA-CPTをはじめとする複数資格を保有。

運動初心者の方にも分かりやすく指導します。





月謝制プラン・回数券・単発レッスンなど、目的に応じた料金プランを用意しています。





ピラティススタジオ





■走る技術と身体機能を一体で高める新拠点

「connect」は、走行技術の向上と身体の土台づくりを同時に行える複合型施設として、地域に新しい体験価値を提供します。









【施設概要】

施設名 ： connect

所在地 ： 〒275-0026 千葉県習志野市谷津5丁目5-2 浅井店舗2階

営業時間 ： レーシングシミュレーター 10:00～22:00

ピラティス 平日10:00～21:00／土曜9:00～18:00

定休日 ： 日・月・年末年始

アクセス ： 京成電鉄本線「谷津駅」北口より徒歩1分

公式サイト： https://accelconnect.co.jp/connect

メール ： info@accelconnect.co.jp