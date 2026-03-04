全国21店舗を展開し、業界屈指のリピート率90％以上(※自社調べ)を誇る小顔専門店「MIRAI小顔」(運営：MIRAI小顔株式会社)が、ついに岡山市内に上陸。東京・大阪などで芸能人・インフルエンサーからも絶大な支持を集めてきたMIRAI小顔の技術が、岡山市で体験できるこの機会を記念し、「MIRAI小顔 岡山店 大感謝祭」キャンペーンを開催いたします。通常90分 20,900円(税込)の施術が、大感謝祭特別価格【1,000円】でご体験いただけます(先着50名様・初回限定・要予約)。





超低分子コラーゲン泡美容液が肌の皮下組織まで浸透









■ MIRAI小顔とは

「顔の筋トレ」をテーマに、土台から小顔へ導く専門店です。

「エステに行ってもすぐに戻ってしまう…」という経験をお持ちの方に、"リバウンドしない小顔"をご提供します。表情筋・深層筋の両方を鍛える独自メソッドで、「その場限りでは終わらせない、持続する小顔」を実現します。

(※「MIRAI小顔」(R)は登録商標です)





お一人おひとりに合わせたカウンセリング









■ MIRAI小顔が選ばれる3つの理由

1. 業界初※の独自メソッド(※自社調べ)

「高濃度コラーゲン泡」×「特殊電流美顔器」×「筋膜リリース」を組み合わせた技術で、表面的なケアに留まらず顔の土台から根本改善にアプローチします。





2. リピート率90％以上の高い顧客満足度(※自社調べ)

施術後の効果の持続性と、お客様一人ひとりに寄り添うカウンセリングが多くのリピーターを生んでいます。





3. 芸能人・インフルエンサーからの支持多数

全国21店舗を展開する中で、数多くの著名人からも支持を受けてきた実績があります。





張りやすい肩周りも筋膜リリース









■ 岡山市内に、これまでなかったサロンが誕生

岡山市内の美容・リラクゼーション事情を振り返ると、肌ケアといえば吸引やピーリング系のエステ、身体のケアといえば整体、リラクゼーションといえばタイ古式マッサージが主流でした。また、「顔と身体を同時にケアできる専門サロン」となると、岡山市内にはほとんど選択肢がなく、市外まで足を運ぶしかなかったというのが現状です。





そんな岡山市に、MIRAI小顔がいよいよ登場します。





吸引やピーリングのような「表面だけのケア」でも、整体のような「身体だけのアプローチ」でもない。顔の筋肉・筋膜・土台となる首・肩・姿勢まで、顔と身体をまとめて根本から整える――そんな施術が、岡山市内で初めて受けられるようになります。





MIRAI小顔は全店舗を通じて、"その場だけの変化"ではなく、「鏡を見た瞬間にわかる変化」と「翌日以降も続く体感」を大切にしています。岡山店では特に以下の3点を徹底しています。





・お悩みに深く寄り添うカウンセリング

・肩・首・姿勢から整える土台アプローチ

・変化を実感できる施術設計





「その場の感動」だけでなく、【悩みを改善しながら美しくなる、一生むくまない小顔】を目指す。それがMIRAI小顔の変わらぬ姿勢です。









■ 初回体験コースで実感できる変化

MIRAI小顔の初回体験コース(90分)では、肩こり・首こり・猫背といった姿勢・骨格のお悩みから、顔のたるみ・エラ張り・左右差・ほうれい線・シワといったフェイスラインのお悩みまで、一人ひとりの気になる部分に合わせてアプローチします。





顔の表情筋・深層筋を根本から鍛える独自メソッドにより、施術後には「顔がひと回り小さくなった」「フェイスラインがスッキリした」「肩や首まで楽になった」といったご実感をいただいています。初回カウンセリングでお悩みをしっかりヒアリングし、最適な施術内容をご提案しますので、初めての方でも安心してご来店いただけます。









■ お客様の声

「今までどこに行っても変わらなかったのに、初めて実感できた」

「顔だけじゃなく、肩まで軽くなった」

「ちゃんと悩みを聞いてくれたのが嬉しかった」





Googleクチコミでも高評価を多数いただいております。

MIRAI小顔 岡山店は、岡山市で"唯一無二の小顔体験"を提供する専門店として、地域の皆さまに長く愛されるサロンを目指してまいります。





小顔矯正エステ初めての方もご安心ください









■ 大感謝祭キャンペーン概要

体験価格： 通常 20,900円(税込)→ 大感謝祭特別価格 1,000円(税込)【95.22％OFF】

施術時間： 90分(カウンセリング込み)

内容 ： 小顔専門カウンセラーによるカウンセリング＋施術

対象 ： 先着50名様限定／初回来店の方限定

ご予約 ： http://b.hpr.jp/kr/hp/H000730340 (予約URL)









■ 店舗情報

店舗名 ： MIRAI小顔 岡山店

所在地 ： 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町2-3-5大石ビル2F

営業時間： 11:00～20:00(最終受付 19:30)／予約制

電話番号： 070-6482-2258

ご予約 ： http://b.hpr.jp/kr/hp/H000730340









■ 会社概要

社名 ： MIRAI小顔株式会社

代表取締役 ： 真崎 未來

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-1 大塚ビル2F

事業内容 ： 小顔専門エステサロンの運営(全国21店舗)

公式サイト ： https://miraikogao.com/

お問い合わせ： info@miraikogao.jp

TEL ： 03-6826-2299