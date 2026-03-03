株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也）は、2025年12月にリリースしたガス業界特化型ポータルサイト『GAS POTAL（ガスポタル）』（https://gaspotal.jp/）において、現在実施中の「新規会員登録キャンペーン」を好評につき2026年3月31日（火）まで期間延長することをお知らせいたします。

■取組概要

『GAS POTAL』は、ガス販売事業者が新しいサービスや製品、セミナー情報を無料で一括検索できる業界特化型のプラットフォームです。サービス開始以来、多くの反響をいただいております。ガス事業者様の多様な経営課題の解決や、最適なサービスとのマッチングをより一層促進するため、キャンペーン期間の延長を決定いたしました。

■キャンペーン概要

期間中に新規会員登録をされた方全員に、特典をプレゼントいたします。【対象者】期間中に「新規会員登録」を完了された方全員※会員登録後、キャンペーンエントリーページからエントリーが必要となります。【特典内容】「Amazonギフトカード」または「Visa eギフト」500円分【延長期間】2026年3月31日（火） 23時59分まで

https://gaspotal.jp/lp/campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=free&utm_campaign=pr_202603

※本キャンペーンは株式会社クラブネッツによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。株式会社クラブネッツキャンペーン事務局【 gaspotal-contact@clubnets.jp 】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。※本キャンペーンについてのお問い合わせはVisa eギフト発行者（インコム・ジャパン株式会社） ではお受けしておりません。株式会社クラブネッツキャンペーン事務局【 gaspotal-contact@clubnets.jp 】までお願いいたします。

■『GAS POTAL』を活用する3つのメリット

1.【探す】業界情報をワンストップ検索ガス業界向けの商材や支援サービスをカテゴリ別に簡単に比較・検討できます。2.【入手】資料・セミナー情報の取得気になった資料はその場で即ダウンロード。企業への問い合わせやセミナーの予約も可能です。3.【無料】コストゼロで業務効率化会員登録・年会費は永年無料です。