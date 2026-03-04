ハイセンスジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、地域貢献活動の一環として、神奈川県伊勢原市の向上高等学校に、ハイセンス製 10kg 全自動洗濯機「HW-DG100XH」を寄贈いたしました。

向上高等学校では、硬式野球部、サッカー部をはじめ日々さまざまな部活動が活発に行われており、ユニフォームや練習着など、洗濯量が多く汚れやすい衣類への対応が課題となっていました。本寄贈により、部活動を支える衛生的で効率的な環境づくりをサポートいたします。





■寄贈の背景

ハイセンスジャパンは本社を神奈川県に置き、地域社会との共生を重視した活動を継続的に行っています。

特に、部活動やスポーツに取り組む現場を「生活インフラ」の側面から支援することを重視しており、2023年からは横浜DeNAベイスターズのユニフォームスポンサーを務め、2024年には横浜スタジアムのランドリールームへ同型洗濯機を寄贈するなど、現場で発生する洗濯の課題解決に取り組んできました。

今回の寄贈は、向上高等学校における部活動の現場で生じている洗濯負荷を軽減し、生徒や指導者が安心して活動に取り組める環境づくりを支援したいという思いから実施したものです。





■研究センターとの連携

本取り組みは、単なる製品寄贈に留まらず、洗濯機の研究開発との連動も視野に入れています。

ハイセンスジャパン研究センターの洗濯機研究員が、部活動で使用される衣類の洗濯環境を確認し、運動着特有の汚れ(頑固な泥汚れや汗による汚れ、臭いなど繊維への付着)や洗濯負荷の実態を調査。今後の日本市場向け洗浄技術の開発に活かす予定です。

ハイセンスジャパンは、地域スポーツ支援と「洗濯の課題解決」を軸としたプロジェクトを発足し、今後も地域に寄り添った貢献活動を継続してまいります。









■寄贈製品：10kg 全自動洗濯機「HW-DG100XH」

商品情報： https://www.hisense.co.jp/washer/hw-dg100xh/





＜主な特長＞

頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力





・立体シャワー水流

2本のタテ水流とヨコ水流を組み合わせ、低い水位でも衣類をしっかり洗い上げる強力水流を実現。





・独自形状パルセーター

渦を巻く立体水流で衣類を舞い上げ、絡まりを抑えながら頑固な汚れを落とす設計。





・ダイヤモンド形状ステンレス槽

槽内2カ所の「洗濯板形状」と合わせ、泥汚れに強い高い洗浄力を発揮。槽洗浄・槽乾燥機能で清潔さもキープ。









＜向上高等学校の部活動＞について

神奈川県伊勢原市に所在する私立高校 向上高等学校は、学業と部活動の両立を重視し、生徒一人ひとりの成長と充実した学校生活を支える環境づくりに取り組んでいます。「勉強も部活動も本気・全力で。」をモットーに、運動部・文化部を問わず部活動は非常に活発で、すべての部が明確な目標を掲げ、日々の活動に励んでいます。

なかでも強化指定クラブの硬式野球部、サッカー部、ソフトボール部、バレーボール部は高い競技力を誇り、全国大会をはじめとする大舞台での活躍実績を積み重ねています。









＜ハイセンスジャパン株式会社＞について

グローバル家電メーカー「ハイセンス(Hisense)」の日本法人として2010年に設立。テレビを中心に、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの総合家電を展開し、日本の消費者に寄り添ったローカライズ開発を推進しています。また、FIFAワールドカップ2026の公式スポンサーを務めるグローバル企業として、世界規模でスポーツを支援しており、スポーツマーケティングを軸にブランド価値向上を図りつつ、地域社会との共生を大切にした活動にも注力しています。









