世界メシア教(教主：岡田陽一／教主代行：岡田真明／理事長：成井圭市郎)(以下、当教団)は、新たに「宗家規程」を定めました。





男女平等を説く岡田真明・教主代行





「宗家規程」とは、当教団の教祖・岡田茂吉の直系の孫である、岡田陽一・四代教主に連なる「岡田家」に関する規程であり、教主継承順位に関して明文化したものです。

当教団の前身である世界救世教の「宗家規程」では、長年にわたり、教主後継者の順位を下記の通り「男子」を最優先の継承順位と定めてきました。





第1継承順位：教主の長男子

第2継承順位：教主の長男子孫

第3継承順位：教主のその他の子・孫





しかし、岡田真明・教主代行は、「男性優位の考え方をもとにした規程ではなくて、やはり、『男女は平等である』という見方が反映された規程、規則にすべき」と述べ、時代にふさわしい男女平等の重要性を説きました。

そこで当教団では男女平等の「宗家規程」にすべく、性別関係なく女性も含めた「長子」を最優先の順位に定めるとともに、下記の通り見直しました。





第1継承順位：教主の長子

第2継承順位：教主の長子以外の子、孫

第3継承順位：教主の兄弟姉妹及びその子孫





これにより、教主の長子が女子の場合もその女子が第1継承順位となります。

さらに、教主代行・岡田真明が、教祖の遺言によりその妻に二代教主を託した事蹟に鑑み、教主の意思により、自身の配偶者を教主後継者に指名できるような規程を定めるべきと訴えたことを受け、教主の配偶者が教主後継者になる道も開かれました。

以下に新たな「宗家規程」の一部を公開いたします。





第2条 教主後継者は、次の順序により、教祖の血統者(未成年者を含む。)のうちから、教主が指名する。なお、同一順序の場合は、教主が指名する。

(1) 教主の長子

(2) 教主の長子以外の子、孫

(3) 教主の兄弟姉妹及びその子孫

2 前項の規定にかかわらず、教主は、自らの意思により、自身の配偶者を教主後継者に指名することができる。









当教団では、今後もダイバーシティを推進しつつ、一人ひとりの心を尊重した宗教活動を通して人心の教化を行い、社会公益に資する活動に一層努めてまいります。









■世界メシア教

世界メシア教は、教祖・岡田茂吉(尊称：明主様 1882―1955)が、1935年に立教した大日本観音会を起源としています。教祖は1950年に宗教団体名を世界救世(メシア)教に改名し、キリスト教と呼応して人類の善導と救済に努めていくことを宣言しました。当教団は、その思いを継いだ、教祖の孫の四代教主・岡田陽一と、教主代行及び後継者である岡田真明のもと、「キリスト教の完成版」という自負心をもって、祈りによる心の救い、ヴィーガン食の実践、音楽活動による人心の癒しという「祈り、食、音楽」を通して、病貧争絶無の世界の建設を目指しています。





所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町9-1 熱海第一ビル4階

教主 ： 岡田陽一

教主代行 ： 岡田真明

代表者 ： 成井圭市郎

URL ： https://www.sekaimeshiakyo.org/

Instagram： https://www.instagram.com/sekaimeshiakyo/