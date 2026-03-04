ヒューネックス株式会社(本社所在地：東京都国分寺市、代表取締役：有泉 富三彦)は、ゲームブランド「dramatic create」より発売されるNintendo Switch版『世界滅亡共有幻想マミヤ』((C) Kenkou Land/Fruitbat Factory/dramatic create)の発売日が2026年6月25日(木)に決定したことをお知らせします。

また、福山潤、梶裕貴をはじめとしたキャスト陣による待望のフルボイス化が決定しました。

※3月6日(金)昼12時より公式サイトにて予約特典情報を公開いたします。





Nintendo Switch版キービジュアル





●『世界滅亡共有幻想マミヤ』とは

個人サークル「けんこうランド」原作のダークミステリービジュアルノベルゲーム。

全3編から構成され、登場人物たちのたどる結末や運命に翻弄されていく世界を追体験していく物語である。

多言語の字幕に対応して発売されたPC版(Steam版)は国内外で高い注目を集め、Nintendo Switch移植を機にフルボイス化を果たす。









●移植に関するポイント

・本編内に描き下ろし追加スチルが実装！

・ifシナリオを取得できるSwitch版オリジナルミニゲーム搭載！

・福山潤、梶裕貴をはじめとしたキャスト陣による待望のフルボイス化！

ノベルゲーム史上初・キャストとして「梵そよぎ(※1)」を採用！





※1：梵そよぎとは

梶裕貴の声を元にした音声AIキャラクターです。音声合成ソフト「梵そよぎ」は日本語トーク版、ソング版、英語トーク版が発売中。

https://voisona.com/song/artist/soyogi-soyogi_ja_JP

梵そよぎを軸にした音声AIキャラクタープロジェクト『そよぎフラクタル』が展開中。

https://soyogi-fractal.com/









●限定版について

・出演キャストのフリートークCD

・限定版用イラストを使用した特製ボックス仕様





限定版パッケージ





●あらすじ

世界滅亡が予言された年、東京





空想と心中する勇気もなく

現実にしがみついている僕たちは

"マミヤ"と 出会う





友人の葬式 弔う人々

しかし 人がひとり死んだところで世界は変わらず

目が覚めれば 同じ日々の反芻

そう思っていた





"マミヤ"が 現れるまでは





目の前に現れた“マミヤ”と名乗る謎の子ども

次第にそれは日常を侵食し 僕たちの拠り所となっていく





その先に 死が待っていようとも









●キャラクター

・夏目(なつめ)CV.福山潤

愛情深く、友達思いの青年。生前の名前は夏目宗一郎。

大切な四人の友人を救うためなら、どんな危険も恐れず、向こう見ずで無鉄砲。

友人たちを不幸に陥れる間宮を強く敵視し、阻止しようとする。

メイド・みーなの大ファンで、オタク気質な一面も。





・間宮(まみや)CV.梶裕貴

"マミヤ"と呼ばれる存在を束ね、人々を異世界へ誘う謎の非実在男。

幻想的な存在でありながら、この世に肉体を持ち、“実在”を目的としている。

「ピンクの家」に集まるかつての友人を気にかけている。

夏目を疎ましく思い嘲笑う一方で、羨望も抱いている。





・菊池リョウ(きくち りょう)CV.伊野月修司

暴力事件の噂で孤立している高校生。唯一の理解者は幼馴染の東條湊。

不在がちな母に代わり、バイトを掛け持ちして9歳の妹・みどりを養っている。

人付き合いが苦手で口下手だが、内面は誠実。





・東條湊(とうじょう みなと)CV.雨宮瞭

明るく社交的でクラスの人気者。

誰とでも仲良くなれるが、「親友」と呼べるのは菊池リョウだけ。

柔道黒帯の実力者で、美人な見た目に反して大食い。





・森近春樹(もりちか はるき)CV.宮下栄治

魔性のヒモ男。行きずりの女性の家を渡り歩き、定職に就かない。

俺様気質で年下にも張り合うが、繊細な一面も持つ。

人恋しいが孤独を愛する、矛盾した性格。





・周防景人(すおう けいと)CV.木村颯

ラクロス部所属。慈愛と正義感に溢れるが、無自覚に傲慢さを見せることも。

優しい母と警察官の父に育てられた理想的な家庭の子。





キャラクター





【製品情報】

タイトル：世界滅亡共有幻想マミヤ

(よみ：せかいめつぼうきょうゆうげんそうまみや)

タイトル英語表記：MAMIYA - A Shared Illusion of the World's End -





独自ジャンル ： 世界滅亡共有幻想ADV

(大ジャンル：アドベンチャー)

プラットフォーム： Nintendo Switch





原作 ： けんこうランド

発売 ： dramatic create(ヒューネックス株式会社)

発売日 ： 2026年6月25日(木)発売予定

CEROレーティング： D(17才以上対象)





価格：通常版 7,800円(税抜)/8,580円(税込)

ダウンロード版 7,800円(税抜)/8,580円(税込)

限定版 10,800円(税抜)/11,880円(税込)





キャスト：福山潤、梶裕貴、伊野月修司、雨宮瞭、宮下栄治、木村颯 ほか

収録言語：日本語、英語、中国語(繁体字/簡体字)字幕





権利表記 ： (C) Kenkou Land/Fruitbat Factory/dramatic create

公式サイト： https://dramaticcreate.com/mamiya/





Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。