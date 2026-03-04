出張リラクゼーションサービス「ホググ」を展開する株式会社HOGUGUテクノロジーズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：花岡賢一、以下 当社）は、株式会社ボードルアに、法人向け福利厚生サービス「HOGUGU for Business」の提供を開始しました。

「HOGUGU for Business」とは

出張リラクゼーションサービス「ホググ」はこれまで、多くの個人のお客様にご利用いただき、日常のさまざまなシーンで心身を整える時間を提供してまいりました。近年では、「福利厚生として導入したい」「社員のコンディション管理に活用したい」といった企業からのご相談も増えています。こうしたニーズを受け、企業の健康経営支援として法人向け専用クーポンを提供し、従業員のリフレッシュとコンディション維持を後押ししています。

■「HOGUGU for Business」特徴

・費用負担ゼロで導入可能・全国どこでも利用可能・法人専用クーポンの配布・自宅・オフィス・出張先など希望の場所で利用可能サービス導入後も、社内告知設計や利用促進施策の提案など、「導入して終わり」ではない運用支援を行うことで、実際に使われる福利厚生の実現をサポートしています。

導入企業事例

株式会社ボードルア

経営管理本部 横町亮太氏■導入背景・理由SES事業を展開する同社は、デスクワーク比率が高く、若手社員が多い組織構造にあり、将来的な健康リスクへの備えを課題として認識していました。その中で「ホググ」の存在を知り、従業員が希望する場所・時間で利用できる点、企業負担ゼロで始められる点、全国対応である点を評価し導入を決定しました。■導入の決め手・社員の心身ケアが集中力向上につながる可能性・企業負担ゼロで始められる導入ハードルの低さ・全国対応で場所を選ばず利用可能・運営サポートが充実し制度が形骸化しにくい■担当者コメント制度は「あること」以上に、「実際に活用されていること」が重要だと考えています。リラクゼーションは社員にとって身近で受け入れやすく、企業負担なく始められる点に魅力を感じました。運営面のサポートもあるため、安心して導入できました。今後も導入先企業において福利厚生として継続的に活用いただけるよう、ニーズの把握に努めるとともに、サービスの提供および運用支援を強化してまいります。

▼「HOGUGU for Business」導入のお申込み・ご相談はこちらから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefeOdVCt8YDUIXH3x1bP0CsriAFcHaLZdW567BEI92I3kq9g/viewform?usp=dialog

出張リラクゼーションサービス「ホググ」とは

出張リラクゼーションサービス「ホググ」は、アプリを通じて自宅やホテルなど希望の場所にセラピストを呼ぶことができる出張リラクゼーションサービスです。2020年のサービス開始以来、アプリダウンロード数は50万件、累計利用者数は29万人（2026年2月現在）を突破しました。登録セラピストは、当社の審査基準を通過した人材のみで構成されており、利用者とセラピスト双方による相互レビューシステムを導入することで、安心して利用できるマッチング環境を整備しています。また、個人向けサービスに加え、法人向けサービスも展開しています。企業の福利厚生として利用可能な法人専用クーポンの提供をはじめ、企業や各種イベントでの出張施術、サウナ・ジム・ゴルフ場・サイクリング施設などリラクゼーションやボディケアと親和性の高い事業者との提携などを実施しています。今後も、利用者および導入企業双方にとって利便性の高いサービスの提供を通じて、より身近なリラクゼーション体験の実現を目指してまいります。

https://hogugu.onelink.me/JZg3/gc0ozlv6https://hogugu-customer-now.onelink.me/XdMx/sowr5b2q

ホググ NOW：最短30分で近くの「ホググ」セラピストが駆けつけてくれる予約アプリ。※iOS先行リリース

「ホググ」に関するお問い合わせ先会社名：株式会社HOGUGUテクノロジーズ代表者：代表取締役 花岡 賢一ホームページ：https://hogugu.com/本社：大阪府大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル9階支店：東京都千代田区九段南4-3-4 Polar九段2階事業内容：出張リラクゼーションサービスス「ホググ」の企画・開発・運営お問合せ : info@hogugu.com

関連リリース：出張リラクゼーションサービス「HOGUGU」法人向け福利厚生プランの提供を開始https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000047992.html