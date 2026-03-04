¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®2026Ç¯ÌäÂê¡¡²ÙÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¦Â°¿Í²½¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹ ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦½é¤Î¾®·¿»ÅÊ¬¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖSOTR-S¡×Æ³Æþ³«»Ï
¡Á»ÅÊ¬¤±¸úÎ¨3ÇÜ¡¢À¸»ºÀ5¡ó¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡Á
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤ÇÆü¾ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ Âç´²¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Õ¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»û°æ Í§¾Ï¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¾®·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¼«Æ°»ÅÊ¬¤±¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSOTR-S¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤è¤êÃæÉôÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½éÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ò½¾ÍèÈæÌó3ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¡ÖÊªÎ®2026Ç¯ÌäÂê¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê²Ù¼ç¤È¤·¤ÆÊªÎ®¸úÎ¨²½¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö±¿¤Ð¤»¤ë¡×¤«¤é¡Ö¤É¤¦±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤Ø¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÅ¾´¹¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊ¿½à²½¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³ÆþÇØ·Ê
ºòº£¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÊªÎ®2026Ç¯ÌäÂê¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯4·î»Ü¹Ô¤Î²þÀµË¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê²Ù¼ç¤Ë¤ÏÊªÎ®¸úÎ¨²½¤ÎµÁÌ³¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤È¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤È¹âÎð²½¤â¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤ÎÌó4³ä¤¬60ºÐ°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·Ð¸³¤ËÍê¤Ã¤¿¡ÖÂ°¿Í²½¡×¤·¤¿ºî¶È¹©Äø¤Î²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ä¹âÎð¼Ô¤Ç¤âÃ»´ü´Ö¤Ç½ç±þ¤Ç¤¡¢¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×ºî¶È´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£²ó¤Î¡ÖSOTR-S¡×Æ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¸ú²Ì
º£²ó¤Î¡ÖSOTR-S¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶È¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¡¡§Æ±»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÌó3ÇÜ¤Ë¸þ¾å
¿ÍÅª¥ß¥¹¤Îºï¸º¡¡¡§Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤¿»ÅÊ¬¤±¹©Äø¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢ºî¶ÈÀºÅÙ¤Î°ÂÄê²½
¿ÈÂÎÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡§½ÅÏ«Æ¯¤äÊ£»¨¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÂåÂØ¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¼ã¼ê¤Ç¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷
´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¡¡¡§ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¿ô¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢ºÊñ¡¦½Ð²Ù¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê
¡ã½¾Íè¤Î¼ê»ÅÊ¬¤±ºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¡ä
¡ã¡ÖSOTR-S¡×Æ³Æþ¸å¤Îºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¡ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§¾¾±Ê
TEL¡§090-7032-3878 / MAIL¡§pr@crossplus.co.jp
