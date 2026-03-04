こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
琵琶湖マリオットホテル 豊臣ゆかりの滋賀に、お茶と歴史が重なるアフタヌーンティー「Afternoon Tea of Historical Flavors」を発売
期間：2026年5月1日(金)〜6月30日(火)
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）は、2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで、館内レストラン「Grill & Dining G」にて、歴史の趣を映した季節のアフタヌーンティー「Afternoon Tea of Historical Flavors」を発売します。
日本茶の発祥の地として知られる滋賀県の風土に着目し、豊臣兄弟への関心が高まる中、地域の歴史と日本茶を重ねたアフタヌーンティーをご用意いたします。茶の湯が文化と政治に深く結びついていた安土桃山時代を背景に据え、お茶を中心にした7種のスイーツと4種のセイボリーが並びます。スイーツは、玄米茶とオウミ木イチゴを合わせ、金箔の輝きが印象的なムースや、抹茶の濃淡で豊臣秀吉の邸宅としてなじみ深い聚楽第の庭を表現したテリーヌ、緑茶ジュレとレモンコンフィで軽やかに仕上げたリ・オレなど、お茶の特性を生かした味わいを揃えました。また、ほうじ茶チョコレートとわらび餅の組み合わせなど、異なる茶葉の香りと食感を組み合わせた品も加えました。セイボリーには、紫のグラデーションが美しい藤の花をモチーフにしたキスの小茄子ロールには、豊臣家の宴席にまつわるとされる食材を用い、城郭をイメージした里芋のテリーヌなど、歴史を感じながらお茶をお楽しみいただけます。
初夏の滋賀に流れるお茶と歴史の余韻が重なりあうひとときを、心ゆくまでお楽しみください。
■「Afternoon Tea of Historical Flavors」について
歴史のモチーフと滋賀の恵みを随所に散りばめ、風景を思い浮かべながら味わえる初夏のアフタヌーンティーです。セイボリーは、滋味深い素材の組み合わせや、食感と味の変化をお楽しみいただけるアイテムをラインナップ。スイーツは、お茶の香りや和素材のやさしい甘さを重ね、初夏の瑞々しさを感じる彩りにまとめました。ひと品ごとに趣があり、味わいの広がりを心地よく感じられます。お飲み物は、最初の一杯に、目の前で煎りほうじ茶の香りを立ち上げ、続いてArt of Teaのセレクションから好みのアイテムをお楽しみいただけます。歴史をモチーフにした遊び心や、滋賀ならではの落ち着いたトーンを取り入れ、季節感を静かに映し出すアフタヌーンティーをお楽しみください。
メニュー：
【スイーツ】（7種類）
オウミ木イチゴと玄米茶のムース
抹茶テリーヌ グラス仕立て
リ・オレ ジャンボレモンのコンフィ 緑茶ジュレ
バター餅入り抹茶餡ムース
つぶ餡入りほうじ茶チョコレート わらび餅掛け
抹茶と白玉のヴェリーヌ みたらしソース
緑茶のショートブレッド 蜂蜜
【セイボリー（軽食）】（4種類）
キスの茄子ロール 藤の花
海老と野菜のフリット ほうじ茶塩
里芋のテリーヌ 抹茶ソース
フムスサンドウィッチ
【ドリンク】＜銘柄変更自由＞
スペシャルティー「煎りほうじ茶」
ティーセレクション「Art of Tea」(9種)
コーヒー
「Afternoon Tea of Historical Flavors」概要
期間：2026 年5月1日(金)〜6月30日(火)
時間：13:00〜15:00/ 16:00 (入店時間)
場所：ホテル12階レストラン「Grill & Dining G」
料金：1名様 5,500円
※表示料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合もございます。
※アフタヌーンティーは前日17時までの事前予約制となります。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル Grill & Dining G
TEL：077-584-2150 URL：https://www.biwako-marriott.com/restaurant/
本件に関するお問合わせ先
077-585-6100
