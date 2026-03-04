【光村推古書院】写真家・黒岩正和が「島の食」を語るフォトエッセイ『離島めし』を3月23日（月）に発売。一般人が立入可能な日本の全有人島を訪れ、現地で出合った島の味を記録。

