「まっぷたつ？パフェ」お客様のご要望に応えて2店舗から6店舗へ店舗拡大決定発売後は食べ残し０を記録し、売上目標の380%を達成



































































食べ残し0。90件以上のメディア露出を記録し、売上目標の380%を達成。多くの方に楽しんでいただくことができ、発売から2週間で販売予定数の380％を達成。注文殺到につき、発売3日でグラスの追加生産も決定しました。また食後のアンケート調査を実施したところ、食べ残しは０、さらに「72%が食品ロスを意識するようになった」という結果となりました。※メディア露出についても、２店舗で１商品の発売にもかかわらず、1ヶ月半で90件以上のメディアに掲載。日本のみならず海外のメディアにも取り上げられました。※調査概要：2025年1月14日〜3月1日、来店者への店頭アンケート結果より（n=54）3月4日(水)より6店舗で販売。さらなる店舗拡大も検討中1月14日(水)より発売開始した、デニーズ渋谷公園通り店、池袋明治通り店の2店舗は販売延長。さらに2026年2月にオープンした新宿西口店、赤坂駅前店の2店舗に加え、錦糸町駅前店、町田北口店の4店舗で新たに販売を開始。全6店舗で「まっぷたつ？パフェ」を楽しむことができます。今後も店舗拡大を検討しております。■６店舗限定販売商品あまおうのまっぷたつ？パフェ 900円（税込990円）デニーズの季節デザートで大人気の「あまおうのツリーサンデー」が、量も価格もほぼまっぷたつに！あまおうの濃厚な「いちご感」や「映え感」はそのまま、無理なく食べ切れる量で楽しめる「写真映えが完璧すぎるパフェ」です。【販売期間】2026年1月14日(水)〜4月（予定）【販売店舗】デニーズ渋谷公園通り店デニーズ池袋明治通り店デニーズ新宿西口店（※2月25日〜）デニーズ赤坂駅前店（※2月27日〜）デニーズ錦糸町駅前店（※3月4日〜）デニーズ町田北口店（※3月4日〜）■デニーズ全店販売商品いちごデザート特設サイト https://www.dennys.jp/menu/strawberry2/