「まっぷたつ？パフェ」お客様のご要望に応えて2店舗から6店舗へ店舗拡大決定発売後は食べ残し０を記録し、売上目標の380%を達成

　株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、おいしさと写真映えをキープしながら、量をほぼ半分にして食品ロスを減らすパフェ「まっぷたつ？パフェ」の販売について、好評のため4月までの販売延長が決定。さらに、より多くのお客様に楽しんでもらえるよう、3月4日(水)から店舗を6店舗に拡大します。







まっぷたつ？パフェ 店舗拡大発表ムービー：https://youtu.be/-2yYk8rVjWs

デニーズ まっぷたつ？パフェ 公式サイト： https://www.dennys.jp/menu/half-parfait/

まっぷたつ？パフェとは

本商品は、正面から見ると普通のパフェですが、横から見るとグラスもいちごも縦に「まっぷたつ」になっているという、世界初!?の「映えをキープしながら食べ残しを防ぐパフェ」です。おいしさだけでなく、地球への優しさも兼ね備えたパフェを、多くの方にご賞味いただければと思います。











食べ残し0。90件以上のメディア露出を記録し、売上目標の380%を達成。

多くの方に楽しんでいただくことができ、発売から2週間で販売予定数の380％を達成。注文殺到につき、発売3日でグラスの追加生産も決定しました。

また食後のアンケート調査を実施したところ、食べ残しは０、さらに「72%が食品ロスを意識するようになった」という結果となりました。※

メディア露出についても、２店舗で１商品の発売にもかかわらず、1ヶ月半で90件以上のメディアに掲載。

日本のみならず海外のメディアにも取り上げられました。

※調査概要：2025年1月14日〜3月1日、来店者への店頭アンケート結果より（n=54）







3月4日(水)より6店舗で販売。さらなる店舗拡大も検討中

1月14日(水)より発売開始した、デニーズ渋谷公園通り店、池袋明治通り店の2店舗は販売延長。さらに2026年2月にオープンした新宿西口店、赤坂駅前店の2店舗に加え、錦糸町駅前店、町田北口店の4店舗で新たに販売を開始。全6店舗で「まっぷたつ？パフェ」を楽しむことができます。今後も店舗拡大を検討しております。















■６店舗限定販売商品







あまおうのまっぷたつ？パフェ　900円（税込990円）

デニーズの季節デザートで大人気の「あまおうのツリーサンデー」が、量も価格もほぼまっぷたつに！あまおうの濃厚な「いちご感」や「映え感」はそのまま、無理なく食べ切れる量で楽しめる「写真映えが完璧すぎるパフェ」です。

【販売期間】

2026年1月14日(水)〜4月（予定）

【販売店舗】

デニーズ渋谷公園通り店

デニーズ池袋明治通り店

デニーズ新宿西口店（※2月25日〜）

デニーズ赤坂駅前店（※2月27日〜）

デニーズ錦糸町駅前店（※3月4日〜）

デニーズ町田北口店（※3月4日〜）

■デニーズ全店販売商品







いちごデザート特設サイト　https://www.dennys.jp/menu/strawberry2/





本件に関するお問合わせ先

株式会社 デニーズジャパン

PR・SP部　広報

電話：03-6238-3567

メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp

FAX：03-3221-7285

