「まっぷたつ？パフェ」お客様のご要望に応えて2店舗から6店舗へ店舗拡大決定発売後は食べ残し０を記録し、売上目標の380%を達成
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、おいしさと写真映えをキープしながら、量をほぼ半分にして食品ロスを減らすパフェ「まっぷたつ？パフェ」の販売について、好評のため4月までの販売延長が決定。さらに、より多くのお客様に楽しんでもらえるよう、3月4日(水)から店舗を6店舗に拡大します。
まっぷたつ？パフェ 店舗拡大発表ムービー：https://youtu.be/-2yYk8rVjWs
デニーズ まっぷたつ？パフェ 公式サイト： https://www.dennys.jp/menu/half-parfait/
まっぷたつ？パフェとは
本商品は、正面から見ると普通のパフェですが、横から見るとグラスもいちごも縦に「まっぷたつ」になっているという、世界初!?の「映えをキープしながら食べ残しを防ぐパフェ」です。おいしさだけでなく、地球への優しさも兼ね備えたパフェを、多くの方にご賞味いただければと思います。
食べ残し0。90件以上のメディア露出を記録し、売上目標の380%を達成。
多くの方に楽しんでいただくことができ、発売から2週間で販売予定数の380％を達成。注文殺到につき、発売3日でグラスの追加生産も決定しました。
また食後のアンケート調査を実施したところ、食べ残しは０、さらに「72%が食品ロスを意識するようになった」という結果となりました。※
メディア露出についても、２店舗で１商品の発売にもかかわらず、1ヶ月半で90件以上のメディアに掲載。
日本のみならず海外のメディアにも取り上げられました。
※調査概要：2025年1月14日〜3月1日、来店者への店頭アンケート結果より（n=54）
3月4日(水)より6店舗で販売。さらなる店舗拡大も検討中
1月14日(水)より発売開始した、デニーズ渋谷公園通り店、池袋明治通り店の2店舗は販売延長。さらに2026年2月にオープンした新宿西口店、赤坂駅前店の2店舗に加え、錦糸町駅前店、町田北口店の4店舗で新たに販売を開始。全6店舗で「まっぷたつ？パフェ」を楽しむことができます。今後も店舗拡大を検討しております。
■６店舗限定販売商品
あまおうのまっぷたつ？パフェ 900円（税込990円）
デニーズの季節デザートで大人気の「あまおうのツリーサンデー」が、量も価格もほぼまっぷたつに！あまおうの濃厚な「いちご感」や「映え感」はそのまま、無理なく食べ切れる量で楽しめる「写真映えが完璧すぎるパフェ」です。
【販売期間】
2026年1月14日(水)〜4月（予定）
【販売店舗】
デニーズ渋谷公園通り店
デニーズ池袋明治通り店
デニーズ新宿西口店（※2月25日〜）
デニーズ赤坂駅前店（※2月27日〜）
デニーズ錦糸町駅前店（※3月4日〜）
デニーズ町田北口店（※3月4日〜）
■デニーズ全店販売商品
いちごデザート特設サイト https://www.dennys.jp/menu/strawberry2/
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
