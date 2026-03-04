The Heart of RacingがVantageで挑む2026年世界選手権　ジョニー・アダムとドゥドゥ・バリチェロが参戦

2026年2月23日、ゲイドン（英国）:アストンマーティンのパートナーチームであるThe Heart of Racing（THOR）は、2026年FIA世界耐久選手権（WEC）LMGT3クラスに出場するVantage GT3 23号車のドライバー体制を発表し、ジョニー・アダム（英国）、ドゥドゥ・バリチェロ（ブラジル）、WEC初参戦のグレイ・ニューウェル（米国）の起用が明らかになりました。アストンマーティンはWECのGTクラスで既に強力なドライバー布陣を誇りますが、今回のメンバー追加によって、THORはVantage初のGT3世界選手権タイトル獲得に向けて最強の体制で挑むことになります。米国シアトルを拠点とするTHORにとって初めての2台体制となるWEC LMGT3クラスでVantage 23号車と共に戦うのは、昨シーズンにクラス優勝候補に名を挙げた27号車で、チーム代表のイアン・ジェームズ（英国）に率いられ、2022年IMSA GTDチャンピオンのザカリー・ロビション（カナダ）、クラウドストライク・スパ24時間レース優勝経験者で昨年のル・マン24時間のポールウィナーでもある、ワークスドライバーのマッティア・ドゥルディ（イタリア）というおなじみの顔ぶれが戻ってきます。ジョニー・アダムは、ル・マンGTクラスで2度、ブリティッシュGT選手権で4度のクラス優勝を挙げたほか、GTワールドチャレンジ・ヨーロッパでもクラス優勝した実績を持っていますが、今回のWEC出場は2020年以来となります。スコットランド出身で41歳のアダムは、36のWECレースに出場した経験を持つベテランドライバーであり、2015年から2019年にかけてアストンマーティン・レーシングのワークスマシン、Vantage GTEのドライバーとして活躍し、2017年にはアストンマーティンで最も長くワークスドライバーを務めるダレン・ターナー（英国）と共に、ル・マンにてVantageでアストンマーティン初のGTE Pro優勝を成し遂げています。2019年以降はGTE AmのパートナーチームであるTF Sportに移り、コロナ下のWEC 2019-2020年スーパーシーズンにおいて、2度目のル・マンを含め、さらに4つのクラス優勝を挙げました。アダムは次のように語っています。「2026年にThe Heart of Racingの一員としてWECに戻ることにとても興奮しています。昨シーズンにLMGT3で素晴らしいパフォーマンスを見せたドゥドゥと組み、WECとル・マン24時間初参戦となるグレイをサポートすることに、全力で臨んでいます。その中で経験を積み上げていくことが目標であり、アストンマーティンVantageでチームに良い結果をもたらせることを願っています。このラインアップであれば、完全に実現可能だと思います」ドゥドゥ・バリチェロは、2025年にRacing Spirit of Lemanチームで鮮やかなデビューを果たし、2度のポールポジション獲得のほか、母国開催のサンパウロ6時間レースでは表彰台フィニッシュも決め、LMGT3クラスで注目を集める一人となりました。これに続き、今年のIMSA初参戦シーズンも、ロレックス・デイトナ24時間レースでドゥルディとロビション、アストンマーティンTHORチームのワークスマシンValkyrieのドライバーを務めるトム・ギャンブル（英国）と共に表彰台を獲得し、華々しいスタートを切っています。バリチェロは次のように述べています。「今年、とても特別な人たちとのグループでWECに戻れることを本当にうれしく思っています。活動していくことにわくわくしていますし、WECとIMSAウェザーテック・スポーツカー選手権の両方で私に機会を与えてくれたThe Heart of Racingには、言葉にできないほど感謝しています」アダムとバリチェロと共に戦うのは、SRO主催の米国シリーズで数年連続の成功を収めた後にWECにステップアップする、グレイ・ニューウェルです。Vantage GT4で優勝経験のあるニューウェルは、2025年にターナーと組んで出場したGTワールド・チャレンジ・アメリカにおいて、初めてのVantage GT3で3度のクラス表彰台獲得を果たしています。THORチーム代表のイアン・ジェームズは次のように述べています。「グレイの他のカテゴリーでのパフォーマンスや、彼がTHORファミリーの中でドライバーとして成長してきたことから、彼にWECで輝くポテンシャルがあることはわかっていました。私たちがグレイにできることは、経験の浅いチームメイトの力を引き出して育成することで名の知られた、最高に速いドライバーと組ませることです。適任者として、この業界でジョニーを超えるドライバーはいません。その一方で、ドゥドゥの昨年のWECでのパフォーマンスは圧巻で、2026年のIMSA GTDにおいても極めて重要な存在となることを既に証明しています。今回は非常に強力なラインアップがそろいました。2026年に私たちの2台のVantageが何を達成できるか、楽しみで仕方がありません」アストンマーティンの耐久モータースポーツ責任者のアダム・カーターは次のように述べています。「The Heart of Racingは、WECでも、北米でも、高いスタンダードを持ってGTレースに取り組んでいます。アストンマーティンは、今年のLMGT3への挑戦が2台へと拡大したことを喜び、全面的にサポートします。また、ジョニー・アダムがWECに戻ってきたことも喜ばしく思っています。彼の実力は実績を見れば明らかであり、新人ドライバーが学ぶことのできる優れた模範となってくれます。ドゥドゥ・バリチェロは、2025年でのパフォーマンスを受けてチーム加入が決まりました。この2台のVantageが、最高峰のステージで何を達成するかを楽しみにしています」こちらのプレスリリースに関する素材は、下記よりダウンロード可能です。アストンマーティン・ラゴンダについてアストンマーティンは、世界でもっとも熱望されるウルトラ・ラグジュアリー・ブリティッシュ・ブランドとなることを目指し、人々を魅了してやまないハイパフォーマンス・カーを作っています。ライオネル・マーティンとロバート・バンフォードによって1913年に設立されたアストンマーティンは、スタイル、ラグジュアリー、パフォーマンス、エクスクルーシブネスを象徴するグローバル・ブランドとして知られています。アストンマーティンは、最先端のテクノロジー、卓越したクラフトマンシップ、美しいスタイルを融合させ、Vantage、DB12、Vanquish、DBX707に加え、同社初のハイパーカーであるValkyrieなど、高い評価を得ている一連のラグジュアリー・モデルを生み出しています。また、Racing. Green.サステナビリティ戦略に沿って、アストンマーティンは2025年から2030年にかけて、PHEVとBEVを含むブレンドドライブトレインアプローチによる内燃エンジンの代替システムの開発にも取り組んでおり、電気自動車のスポーツカーとSUVのラインナップを持つという明確なプランを描いています。英国のゲイドンを拠点とするアストンマーティン・ラゴンダは、ラグジュアリー・カーを設計、製造、輸出し、世界で50以上もの国で販売しています。スポーツカー・ラインナップはゲイドンで製造されており、ラグジュアリーSUVのDBXは、ウェールズのセント・アサンで製造されています。同社は、2030年までに製造施設をネットゼロにする目標を掲げています。ラゴンダは1899年に設立され、1947年にアストンマーティンとともに故デビッド・ブラウン卿に買収され、現在は「Aston Martin Lagonda Global Holdings plc」としてロンドン証券取引所に上場しています。2020年には、ローレンス・ストロールが同社のエグゼクティブ・チェアマンに就任し、未来の重要な分野に対して新たな投資を行うと同時に、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1®チームとともにモータースポーツの頂点へと復帰し、英国を象徴するブランドとして新たな時代へと乗り出しています。