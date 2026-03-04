『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 侍ジャパンオフィシャルグッズ』好評販売中！！
株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、3月5日（木）より開幕する2026 WORLD BASEBALL CLASSICにあわせ、『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 侍ジャパンオフィシャルグッズ』を販売中です。
世界最高峰の舞台に挑む侍ジャパンの公式グッズが登場。大会公式ロゴや選手ビジュアルを使用したキーホルダー、ステッカー、アクリルスタンド、メモパッドなど、全11アイテムをラインアップ。スタジアム観戦はもちろん、日常でも身につけられるアイテムを豊富に取り揃えています。
一人ひとりの声援が重なり、侍ジャパンの力となり、世界を揺るがす挑戦へとつながる。全国のファンの熱い想いがひとつになり、選手たちを力強く後押しします。公式グッズとともに、スタジアムでも自宅でも。心をひとつに勝利を掴め。いざ、世界の頂へ。
商品について
▲ラバーキーホルダー ▲アクリルキーホルダー ▲アクリルスタンド
全15種類 全15種類 全15種類
各1,980円（税込） 各1,980円（税込） 各1,980円（税込）
▲ビッグうちわ ▲クリアファイル ▲ダイカットステッカー
全15種 全15種 全15種
各1,540円（税込） 各660円（税込） 各660円（税込）
▲メモパッド ▲メモふせん ▲コレクタブルカンバッチ
全15種 全15種 全15種
各1,320円（税込） 各1,100円（税込） 各660円（税込）
※全15種・・・大谷翔平 A、大谷翔平 B、山本由伸、鈴木誠也、吉田正尚、近藤健介、村上宗隆、
岡本和真、牧秀悟、佐藤輝明、坂本誠志郎、森下翔太、伊藤大海、大勢、髙橋宏斗
▲マスキングテープ
全10種
各1,100円（税込）
※ブラインド商品
※全10種・・・大谷翔平 A、大谷翔平 B、山本由伸、鈴木誠也、村上宗隆、岡本和真、牧秀悟、
佐藤輝明、坂本誠志郎、森下翔太
使用例①表面
使用例②裏面
▲ラバーペットボトルホルダー
全1種
各1,650円（税込）
※全1種・・・表面に侍ジャパン、裏面には 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC のロゴをプリント
販売について
お申し込みやご購入方法につきましては、各販売サイトをご確認ください。
下記販売サイトの他にも、一部販売を予定しているサイトや店舗がございます。
「エンスカイショップ」
販売者：株式会社エンスカイ
『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 侍ジャパンオフィシャルグッズ 特設サイト』
https://sports.ensky.co.jp/wbc2026/
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア
販売者：ファナティクス・ジャパン合同会社
『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア』
WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア -MIYASHITA PARK-
WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア -TOKYO SKYTREE-
WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア -TOKYO DOME-
※イベント状況により、変更となる場合がございます。
・ストア並びにグッズの最新情報はこちら
https://www.fanatics.jp/ja/x-8614
・World Baseball Classic オフィシャルストア(ファナティクス・ジャパン公式サイト内)
https://www.fanatics.jp/
