株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、3月5日（木）より開幕する2026 WORLD BASEBALL CLASSICにあわせ、『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 侍ジャパンオフィシャルグッズ』を販売中です。

世界最高峰の舞台に挑む侍ジャパンの公式グッズが登場。大会公式ロゴや選手ビジュアルを使用したキーホルダー、ステッカー、アクリルスタンド、メモパッドなど、全11アイテムをラインアップ。スタジアム観戦はもちろん、日常でも身につけられるアイテムを豊富に取り揃えています。

一人ひとりの声援が重なり、侍ジャパンの力となり、世界を揺るがす挑戦へとつながる。全国のファンの熱い想いがひとつになり、選手たちを力強く後押しします。公式グッズとともに、スタジアムでも自宅でも。心をひとつに勝利を掴め。いざ、世界の頂へ。

商品について







▲ラバーキーホルダー ▲アクリルキーホルダー ▲アクリルスタンド

全15種類 全15種類 全15種類

各1,980円（税込） 各1,980円（税込） 各1,980円（税込）















▲ビッグうちわ ▲クリアファイル ▲ダイカットステッカー

全15種 全15種 全15種

各1,540円（税込） 各660円（税込） 各660円（税込）



















▲メモパッド ▲メモふせん ▲コレクタブルカンバッチ

全15種 全15種 全15種

各1,320円（税込） 各1,100円（税込） 各660円（税込）

※全15種・・・大谷翔平 A、大谷翔平 B、山本由伸、鈴木誠也、吉田正尚、近藤健介、村上宗隆、

岡本和真、牧秀悟、佐藤輝明、坂本誠志郎、森下翔太、伊藤大海、大勢、髙橋宏斗















▲マスキングテープ

全10種

各1,100円（税込）

※ブラインド商品

※全10種・・・大谷翔平 A、大谷翔平 B、山本由伸、鈴木誠也、村上宗隆、岡本和真、牧秀悟、

佐藤輝明、坂本誠志郎、森下翔太









使用例①表面



使用例②裏面



▲ラバーペットボトルホルダー

全1種

各1,650円（税込）

※全1種・・・表面に侍ジャパン、裏面には 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC のロゴをプリント

販売について

お申し込みやご購入方法につきましては、各販売サイトをご確認ください。

下記販売サイトの他にも、一部販売を予定しているサイトや店舗がございます。

「エンスカイショップ」

販売者：株式会社エンスカイ

『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 侍ジャパンオフィシャルグッズ 特設サイト』

https://sports.ensky.co.jp/wbc2026/

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア

販売者：ファナティクス・ジャパン合同会社

『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア』

WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア -MIYASHITA PARK-

WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア -TOKYO SKYTREE-

WORLD BASEBALL CLASSIC オフィシャルストア -TOKYO DOME-

※イベント状況により、変更となる場合がございます。

・ストア並びにグッズの最新情報はこちら

https://www.fanatics.jp/ja/x-8614

・World Baseball Classic オフィシャルストア(ファナティクス・ジャパン公式サイト内)

https://www.fanatics.jp/

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。