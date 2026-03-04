【京王プレッソイン】公式ホームページを全面リニューアル〜新タグライン「都会を楽しむ人に、かざらない時間を」を掲げ、ブランドの新たな価値を発信〜

京王グループの株式会社京王プレッソイン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：北島 力三郎、以下「京王プレッソイン」）は、リブランディングの一環として、２０２６年２月２５日に公式ホームページを全面リニューアルいたしました。

１．リニューアルの背景

今回のリニューアルでは、新たに掲げたタグラインと提供価値をより的確にお伝えするため、公式ホームページの構成や導線を全面的に見直しました。当社が大切にしている「ストレスのない時間」を、ご滞在中だけではなくご予約を検討する段階からも感じていただけるよう、情報へのアクセス性や予約操作のしやすさ、視認性の高いデザインへと改善しています。

２．リニューアルの主なポイント

（１）デザインの刷新

どなたにも使いやすい共通のデザインルールを採用し、ブランドの世界観を統一するとともに、視覚的な心地よさと機能性を両立したデザインへと刷新しました。

（２）情報の探しやすさ

公式ホームページを訪れたお客様が迷うことなく、知りたい情報へスムーズにアクセスできるよう、情報検索のしやすさを改善しました。

（３）地図機能の再設計と利便性向上

地図機能を拡張し、周辺施設の検索や目的地までのルート表示をサイト上で完結できるよう再設計しました。これにより、東京へのご出張やご旅行の計画を、予約時からよりスムーズに立てていただけるよう改善しました。

（４）多言語対応

海外のお客様にも快適にご利用いただけるよう、日本語サイトと同じ内容を多言語でご覧いただけるようにしました。

（５）モバイル体験の向上

スマートフォンからのご利用にも配慮し、表示や操作性を改善しました。外出先でもストレスなく情報の確認や予約が行えます。

３．リニューアルサイトURL

https://www.presso-inn.com

※本リニューアルによるURLの変更はございません。

４．今後の展望について

当社では今後も、予約から宿泊、そして出発に至るまでの一連の流れにおいてストレスのない体験をお届けできるよう、サービスとデジタル環境の改善を進めてまいります。

また、お客様が都会での滞在を楽しみながら、ホテルでは心からリラックスしてお過ごしいただけるよう、より心地よいブランド体験の提供に努めてまいります。

５．お問い合わせ先について

株式会社京王プレッソイン本社 営業部マーケティング課

ＴＥＬ．０３−５３６９−３４０１

受付時間：９時〜１８時（土・日・祝日、年末年始を除く）

以上

【参考１】京王プレッソインについて

（１）会社名：株式会社京王プレッソイン

（２）代表者：代表取締役社長　北島 力三郎

（３）所在地：東京都新宿区新宿３−１−２４　京王新宿三丁目ビル

（４）事業内容：ホテル業

（５）店舗数：東京都内１０店舗（神田・新宿・大手町・日本橋茅場町・五反田・池袋・東京九段下・赤坂・東京駅八重洲・浜松町）

本件に関するお問合わせ先

株式会社京王プレッソイン本社 営業部マーケティング課

ＴＥＬ．０３−５３６９−３４０１

受付時間：９時〜１８時（土・日・祝日、年末年始を除く）