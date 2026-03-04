こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
千代田区議会様の確立した議会運営において、東和エンジニアリングがさらに安心して使い続けられる議場システム改修をサポート
株式会社東和エンジニアリングは、千代田区議会様の議場システム改修において、2007年の庁舎竣工時から長年携わってきた実績をもとに、従来の操作感を踏襲しながら、映像・音響システム導入を支援しました。
▲議員席と執行部が向かい合う対面式レイアウトで、2階傍聴席を含めて一体感のある議場
同議場の音響特性を活かした音響システムの導入により、均一で自然な拡声による場内の聞き取りやすさに加え、オンライン配信でもクリアな音声を実現。映像面では登壇者に合わせたカメラ映像のワンタッチ切替やビデオレコーダー残時間表示など議会運営機能を強化しました。またディスプレイ・カメラ更新による画質向上や、映像表示やコンテンツ切替の高速化により、議会運営を止めない安定性と使い勝手向上を図っています。
◇「千代田区議会」様の納入事例はこちら
⇒ https://www.towaeng.co.jp/case-study/case163/
東和エンジニアリングは、1952年の創業より全国の学校・企業・官公庁に音響・映像、ICTシステムを中心としたコミュニケーション環境を構築してまいりました。近年では、新しい学び方や働き方に対応した、遠隔授業・遠隔会議、バーチャル株主総会、遠隔議会など社会状況に合わせたソリューションのご提供にご好評をいただいています。また、納入後のソリューションを最大限に活用いただけるよう保守・運用支援を含めて万全の体制でサポートしています。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社東和エンジニアリング
電話：03-5833-8310
ホームページ ：https://www.towaeng.co.jp/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/towaeng_jpn
