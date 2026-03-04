アカチャンホンポの五月人形はコンパクトなケース飾りから豪華な収納飾りまで充実のラインアップ
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、五月人形を全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で販売しています。また、早期購入特典としてアカチャンホンポの店舗にて2026年3月29日（日）まで、五月人形本体と合計11,000円（税込）以上の鯉のぼり・節句小物をセット購入で店頭表示価格からレジにて5％OFFを実施しております。
■選べる・飾るたのしさがあるシリーズ
人気の武将からお好きな兜と立札が選べるタイプ。
落ち着いたベージュ色のケースに、背景とケースには竜を配した勇ましい兜ケース飾りです。
【商品概要】
■商品名：兜ケース飾り「月輪竜七宝」（げつりんりゅうしっぽう）
■品番：【上杉謙信公】56096M
【伊達政宗公】56097M
【徳川家康公】56098M
【武田信玄公】56099M
■価格：80,000円（税込88,000円）
袱紗（ふくさ）が2枚付いており、気分に合わせていつでも変えられます。
木目調の組子模様にLEDが灯り、温かな光が兜を引き立てます。ナチュラルな縅し糸（おどしいと）の兜は、金色の鍬形が華やかに輝きます。
【商品概要】
■商品名：兜平飾り「木目中鍬形組子細工模様」（もくめちゅうくわがたくみこざいくもよう）
■品番：53411F
■価格：60,000円（税込66,000円）
ケース飾りとしても、平飾りとしても飾れるタイプ。ケースを外しても背板が残るので綺麗に飾れます。
シャンパンゴールドの鍬形が特長的な上品な兜を使用しています。六角形の背板はマグネットで取り外し可能です。取り外すと唐草模様と龍の背景で雰囲気を変えて飾っていただけます。
【商品概要】
■商品名：兜ケース飾り・兜平飾り「唐草竜黒金大鍬」（からくさりゅうくろきんおおくわ）
■品番：56093M
■価格：100,000円（税込110,000円）
■飾り台が収納箱になる豪華に飾れるシリーズ
ナチュラルカラーと木目で統一した収納箱に青海波文様の格子を配した縁起が良い兜収納飾りです。
【商品概要】
■商品名：吉徳 兜収納飾り「木目青海波唐草」（もくめせいがいはからくさ）
■品番：54753W
■価格：90,000円（税込99,000円）
屏風と幕板に松を施した重厚感のある台に、伊達政宗公モデルのいぶし銀の三日月前立てが特長的な兜収納飾りです。
【商品概要】
■商品名：久月 兜収納飾り「金彩松鷹伊達」（きんさいまつたかだて）
■品番：54100K
■価格：90,000円（税込99,000円）
■場所を選ばないコンパクトなシリーズ
木目調のケースに、落ち着いた色合いの中鍬形の兜を配した、菖蒲の花が映える兜ケース飾りです。
【商品概要】
■商品名：espoir 兜ケース飾り「木目萌葱縅中鍬形」（もくめもえぎおどしちゅうくわがた）
■品番：56790F
■価格：60,000円（税込66,000円）
コンパクトなブラウンの円形ケースの背景に麻の葉文様を透かし彫りで描きました。
【商品概要】
■商品名：久月 兜ケース飾り「円形透かし麻の葉ブラウン」（えんけいすかしあさのはぶらうん）
■品番：56130K
■価格：80,000円（税込88,000円）
■名前旗や鯉飾りでアクセントを！
【商品概要】
■商品名：刺繍名入れ名前旗（飾り台付）
■品番：95097M
■価格：17,000円（税込18,700円）
【商品概要】
■商品名：刺繍名入れ名前旗（飾り台付）
■品番：95090M
■価格：17,000円（税込18,700円）
【商品概要】
■商品名：刺繍名入れ名前旗（飾り台付）
■品番：95098M
■価格：17,000円（税込18,700円）
【商品概要】
■商品名：鯉飾り
■品番：56963F
■価格：18,000円（税込19,800円）
【商品概要】
■商品名：鯉飾り
■品番：56960F
■価格：18,000円（税込19,800円）
※取り扱い期間、展示商品が異なる場合がございますのであらかじめご利用店舗にお問い合わせください。
■どうして兜を飾るの？
鎧や兜を飾るのは、武家社会から生まれた風習です。武将にとっては、身を守る大切な道具であり、家のシンボルとしての精神的な意味合いのある宝物であったことに由来しています。それが厄除けのお守りとして飾るしきたりとなり現代に伝わってきました。
