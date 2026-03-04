スポーツメディア「NEXT STORIES」が三遠ネオフェニックス アナリスト・木村和希氏の独占インタビュー記事を公開 日本スポーツアナリスト協会 理事として業界を牽引する「分析のプロ」の挑戦に迫る
スポーツに関わるすべての人の「挑戦」を伝えるスポーツメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（URL：https://nextstories.jp / 編集長：井上 健 / 運営：株式会社ライズインターナショナル）は、三遠ネオフェニックス所属アナリストであり、日本スポーツアナリスト協会 理事を務める木村和希（きむら・かずき）氏のインタビュー記事「勝敗の裏側でチームを動かす アナリストという挑戦」を2026年2月6日（木）に公開しました。
▼ 記事URL：https://nextstories.jp/kazuki_kimura/
■ 記事の概要
本記事では、1993年大阪府出身の木村和希氏が、サッカー少年からバスケットボール選手へ、そして高校時代にプレイヤーからマネージャー・アナリストへと転身した経緯をはじめ、日本経済大学での試行錯誤、大学院進学、千葉ジェッツへの加入、そして現在の三遠ネオフェニックスでの日々に至るまで、キャリアの変遷と「分析という仕事」の本質に迫ります。
また、アナリストとしての実務（映像・データ分析、コーチへの情報提供）に加え、日本スポーツアナリスト協会 理事として取り組む「日本のアナリスト文化の発展」への思いも語られています。
■ 記事の主な内容
● 小学校時代のサッカーからバスケットボールへの転向のきっかけ
● 高校時代、指導者の一言でプレイヤーからマネージャー・アナリストへ転身した経緯
● 大学時代にiPadを使って手探りで始めたデータ分析の実践
● 大学院進学を経て千葉ジェッツ、三遠ネオフェニックスへ歩んだプロへの道
● アナリストの仕事とは何か──「データから知恵へ」という考え方
● NBAをはじめ世界では”前提条件”となっている分析文化の現状
● 日本スポーツアナリスト協会 理事として取り組む、業界横断的なネットワークづくりと次世代育成
取材協力：三遠ネオフェニックス ／ 一般社団法人日本スポーツアナリスト協会（JSAA）
■ NEXT STORIES について
NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）は、アスリート・スタッフ・セカンドキャリアなど、スポーツに関わるすべての挑戦者たちの「ストーリー」を伝えるスポーツメディアです。
「1社メディアスポンサー方式」を採用することで、バナー広告に依存しないクリーンなページ構成を実現。掲載団体・企業様への費用負担なし、読者への課金なし、という形で、質の高いコンテンツを持続的に届けています。
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
Song LLC ( https://song.co.jp/fx/ )
