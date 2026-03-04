レポートオーシャン株式会社プレスリリース: がん遺伝子治療市場は2035年までに245億米ドルに達し画期的なゲノム革新と先進治療法に牽引され、驚異的な18.24％年平均成長率（CAGR）で拡大する見込み
がん遺伝子治療市場は、2025年に市場規模45億米ドルに達し、2035年までに245億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の市場予測期間において年平均成長率（CAGR）18.24％という力強い成長が見込まれています。この加速的な業界成長は、腫瘍学分野における遺伝子改変技術の臨床的有効性の検証が進展していることに支えられています。がん遺伝子治療は、遺伝物質を改変することで遺伝子変異を修正し、がん遺伝子（オンコジーン）を抑制し、または治療用遺伝子を導入する治療法であり、従来の腫瘍治療の枠組みを、測定可能な治療成果を伴う精密医療主導型の介入へと転換させています。
■ 規制迅速化が商業化の進展を加速
規制当局による承認拡大は、がん遺伝子治療市場の成長を牽引する重要な要因となっています。主要規制地域において複数の細胞・遺伝子治療が承認されたことで、商業化プロセスが効率化され、患者アクセスが向上しました。迅速承認制度の導入により、臨床的厳格性を維持しつつ開発期間が短縮され、自家CAR-T療法などの遺伝子改変治療の市場浸透が加速しています。このような規制面での進展は、イノベーションに対する制度的な支援姿勢を反映しており、投資家信頼の強化および先進医療市場における長期的な業界成長を支えています。
■ 高コストおよび償還制度の制約による市場拡大の抑制
堅調な市場予測にもかかわらず、遺伝子治療の高額な治療費は構造的な制約要因となっています。高度な研究基盤、複雑な製造工程、厳格な規制基準への対応に伴う開発費用が、治療価格の上昇を招いています。治療費は個別化の度合いや疾患の複雑性に応じて、1回あたり6万5,000米ドルから300万米ドル以上に及ぶ場合があります。さらに、新興国における限定的な償還制度や不均一な保険制度もアクセス制限要因となり、価格感応度の高い地域における市場規模の拡大を抑制しています。
■ 非ウイルス性遺伝子送達技術の進展
非ウイルスベクター技術の革新は、がん遺伝子治療市場における重要な成長機会を形成しています。脂質ナノ粒子、ポリマーナノ粒子、単鎖環状ポリマーなどの新規プラットフォームが、ウイルスベクターに伴う免疫原性リスクを低減しつつ、送達効率の向上を目的として研究されています。これらの技術は、遺伝子封入安定性の向上および腫瘍標的送達の最適化を実現し、より安全な治療プロファイルを支えています。siRNAやmRNA送達システムに関する臨床評価の進展は、スケーラブルな製造体制への信頼性を高め、腫瘍学分野全体における持続的なCAGR成長の基盤を拡大しています。
■ 治療分野別収益構造と臨床成果
遺伝子誘導免疫療法は、高い臨床有効性と適応拡大を背景に、がん遺伝子治療市場において最大の収益シェアを占めています。CAR-T療法、TCR療法、TIL療法などのモダリティは、血液悪性腫瘍において高い奏効率を示しており、固形がん領域への応用も進展しています。世界的ながん罹患率の上昇により、標的型かつ遺伝子改変型の免疫介入に対する需要は拡大しています。臨床成功率および規制承認の進展は、市場規模への寄与を強化し、予測期間を通じた持続的な業界成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Abeona Therapeutics Inc.
● Adaptimmune Limited
● Aduro Biotech
● Altor Bioscience Inc.
● Asklepios BioPharmaceutical Inc.
● BioCancell Inc.
● Bluebird Bio Inc.
