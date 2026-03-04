レポートオーシャン株式会社プレスリリース: がん遺伝子治療市場は2035年までに245億米ドルに達し画期的なゲノム革新と先進治療法に牽引され、驚異的な18.24％年平均成長率（CAGR）で拡大する見込み

レポートオーシャン株式会社プレスリリース: がん遺伝子治療市場は2035年までに245億米ドルに達し画期的なゲノム革新と先進治療法に牽引され、驚異的な18.24％年平均成長率（CAGR）で拡大する見込み