想像以上！？『ひろしの靴下 10秒チャレンジ」が帰って来る！ 「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」で期間限定開催！
兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、アニメでもおなじみの「ひろしの靴下」を「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」にて展示しており、作中同様のニオイを体験することができます。
この度、人気企画『ひろしの靴下 10秒チャレンジ』を2026年3月20日（金・祝）～5月31日（日）に開催！ひろしの靴下のニオイを10秒間耐えることができた方には、ニジゲンノモリオリジナルの「野原ひろしステッカー」をプレゼントいたします。アニメファンはもちろん、家族やお友達と挑戦してみてください！
※なお、ニオイは強烈ですが人体に影響はございません。
■概要
実施期間：
2026年3月20日（金・祝）～5月31日（日）
場所：
キッズエリア「のんびりのはら」内、「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」
料金：
無料 ※別途アトラクションへの入場チケットが必要
対象：
プレミアム、ゴールドキッズ、キッズ満喫パスの各種チケットをお持ちの方
住所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
備考：
人体への悪影響はございません。
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
