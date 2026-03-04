完走を目指して周回するトレイルランナーを和菓子で応援！ 創業50周年の明日香野が大文字100に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、トレイルランニングレース「大文字100」（2/21～22・京都市）に参加。和菓子でエールを送る応援団として、挑戦を続けるランナーの皆さまに「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage1】
本大会は、疏水公園をスタート・フィニッシュ会場に、大文字山周辺の山域で1周12kmのコースを周回するレースです。9周する100kmの部、6周の72kmの部、新設の24kmの部が行われました。
公共交通機関で来場しやすい大会で、安心して走りやすい周回コースということもあり、回数を重ねるごとに参加者が増加しています。メインとなる100kmの部は、初めての100km、オーバーナイトのレースに挑戦する選手も出走していました。
寒さの残る2月下旬の開催でしたが、日中は気温が大きく上がり、半袖やノースリーブ姿で走る選手の姿も目立ちました。明日香野はエイドステーションで「冬のわらび大福」108パックを振る舞い、皆さまのエネルギー補給をお手伝いしました。とりわけ、初めてトレイルレースに参加された24kmの部の方々に大変喜んでいただけました。
持ち場を離れにくいスタッフの皆さまにとっても、合間に口にできるおやつとして活用いただけたことも嬉しく思っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage2】
明日香野はミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』を実現するために、トレイルレースでもランナーの皆さまに喜んでいただきたく、大会に協賛いたしました。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：大文字100
主 催 ：トレイルフェスト
日 程 ：2026年2月21日・22日（土・日）
開催地 ：疏水公園（京都府京都市山科区四ノ宮泉水町29－6）
公式サイト：https://go-trail.net/pages/daimonji100-top
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage5】
配信元企業：明日香食品株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage1】
本大会は、疏水公園をスタート・フィニッシュ会場に、大文字山周辺の山域で1周12kmのコースを周回するレースです。9周する100kmの部、6周の72kmの部、新設の24kmの部が行われました。
公共交通機関で来場しやすい大会で、安心して走りやすい周回コースということもあり、回数を重ねるごとに参加者が増加しています。メインとなる100kmの部は、初めての100km、オーバーナイトのレースに挑戦する選手も出走していました。
寒さの残る2月下旬の開催でしたが、日中は気温が大きく上がり、半袖やノースリーブ姿で走る選手の姿も目立ちました。明日香野はエイドステーションで「冬のわらび大福」108パックを振る舞い、皆さまのエネルギー補給をお手伝いしました。とりわけ、初めてトレイルレースに参加された24kmの部の方々に大変喜んでいただけました。
持ち場を離れにくいスタッフの皆さまにとっても、合間に口にできるおやつとして活用いただけたことも嬉しく思っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage2】
明日香野はミッションである『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』を実現するために、トレイルレースでもランナーの皆さまに喜んでいただきたく、大会に協賛いたしました。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：大文字100
主 催 ：トレイルフェスト
日 程 ：2026年2月21日・22日（土・日）
開催地 ：疏水公園（京都府京都市山科区四ノ宮泉水町29－6）
公式サイト：https://go-trail.net/pages/daimonji100-top
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343180/images/bodyimage5】
配信元企業：明日香食品株式会社
プレスリリース詳細へ