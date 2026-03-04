サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「2025年の外食業態の朝食市場規模は5347億円、成長率は前年比3.2％増、過去最高を記録」を公表

サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「2025年の外食業態の朝食市場規模は5347億円、成長率は前年比3.2％増、過去最高を記録」を公表