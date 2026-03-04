サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「2025年の外食業態の朝食市場規模は5347億円、成長率は前年比3.2％増、過去最高を記録」を公表
外食・中食市場情報サービス『CREST(R)*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、外食・中食市場レポートを2026年3月4日に公表します。
本分析レポートでは、大きく以下のことが分かります。2024年10月-2025年9月計の外食業態における朝食市場規模は、5347億円で、前年同期比3.2％増、コロナ前の6年前同期比24.5％増で、調査開始の2014年以降で最高規模となりました。
外食業態の朝食市場規模は5347億円、前年同期比3.2％増
2024年10月-2025年9月計の外食業態における朝食市場規模は、5347億円で、前年同期比3.2％増、コロナ前の6年前同期比24.5％増で、調査開始の2014年以降で最高規模となりました（図表1）。2年前にコロナ前の規模を超え、その後も2年連続で増加しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340917/images/bodyimage1】
サカーナ・ジャパン フードサービスディレクターである、東さやか（あずま・さやか）は、次のように話します。「朝食は、共働き世帯の増加、単身世帯の増加など、社会構造の変化やニーズの変化
により、コロナ前から成長市場でした。コロナ禍でいったん成長がストップしたものの、通常生活に戻り、また成長が続いています。夜遅くの客足が減ったり、営業時間を短くした飲食店も多い中、朝食に活路を見出して、モーニングサービスを開始したり、充実・アピールする飲食店も増加しており、市場が活性化しているようです。また、米をはじめとした値上げが続く中、自炊や中食でもコストが上昇しており、利便性・タイパ・コスパを考えると外食で朝食を、という選択肢も増えているようです。大手チェーンやスーパーや家具店など他業態も朝食に参入、力を入れるなど市場が活性化しています。」
*1 CREST(R)
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/service/food.html
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：東（あずま）さやか
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
