高さ30mのクレーンを絵筆に、学生たちがライブペイントを開催！ 港湾短大校 × 神戸芸工大 異色の連携プロジェクト始動 ― 神戸港を舞台に「みなとアートプロジェクト」キックオフ ―
港湾職業能力開発短期大学校神戸校と神戸芸術工科大学（所在地：神戸市西区／学長：松村秀一）は、神戸市および関係機関と連携し、地域共創プロジェクト「みなとアートプロジェクト」を立ち上げます。その第一弾として、2026年3月14日（土）、高さ約30mのクレーンを用いた学生によるライブペイントイベント「クレーン・ペインティング 2026 in KOBE ― クレーンで描くみらいの港湾 ―」を開催いたします。
イベントページ：https://www.kobe-du.ac.jp/news/2026/03/101673/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343025/images/bodyimage1】
◯イベントの見どころ
本イベントでは、港湾エリアを象徴する大型クレーンを舞台に、両校の学生が共同で作品制作を行います。
普段は産業インフラとして稼働するクレーンを、“表現の絵筆”へと転換することで、産業と芸術が交差する神戸港ならではの風景を創出します。
※一般観覧：【可（無料・予約不要）】
※駐車場が利用できませんので公共交通機関でお越しください。
◯プロジェクトの背景
神戸港は、明治の開港以来、国際交流と産業発展を支えてきた日本有数の港湾都市です。
一方で、港湾業界は担い手不足や産業イメージの固定化といった課題も抱えています。
本プロジェクトは、
・港湾業界の魅力を可視化すること
・次世代の担い手育成につなげること
・ポートアイランドおよび港湾周辺の賑わいを創出すること
を目的に、産業教育機関とデザイン教育機関が連携して実施する取り組みです。
アートとデザインの力を通じ、港を“働く場所”から“創造の舞台”へと拡張し、市民や来訪者にとってより身近な存在として再提示します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343025/images/bodyimage2】
◯開催概要
【イベント名】クレーン・ペインティング 2026 in KOBE
【開催日時】2026年 3月14日（土）13:00～16:00
【開催地】港湾短期大学校神戸校内グランド 特設会場（神戸市中央区港島８丁目１１－４）
◯ポートライナー（神戸新交通）でお越しの方（運賃片道250円）
三宮から「医療センター」駅 または 「南公園」駅を下車
医療センターから徒歩約10分、南公園から徒歩約15分
◯神姫バスでお越しの方（運賃片道250円）
「地下鉄三宮駅前」から「神戸空港」行きに乗車（約20分）
「港湾短大前」下車
※駐車場が利用できませんので公共交通機関でお越しください。
【観 覧】無料。お申し込み不要です
【共 催】港湾職業能力開発短期大学校神戸校、神戸芸術工科大学（順不同）
【後 援】神戸市港湾局、兵庫県港運協会、兵庫県倉庫協会
【協 賛】(株)神戸リネン
【プロジェクトメンバー】
神戸芸術工科大学 ビジュアルデザイン学科
稲田 そら、大住 彩理沙、丸岡 依月、山口 空純（以上、2年生）
片山 心優、大同 春花、田中 紗葉（以上、4年生）
【パフォーマンス】片山 心優、大同 春花、田中 紗葉
【デザインワーク】稲田 そら、大住 彩理沙
【アートワーク】丸岡 依月、山口 空純
【プロジェクト監修】寺門 孝之 教授
【ディレクション】浜 章浩 准教授
※雨天時：中止
◯各校からのコメント
【港湾短大校神戸校】
「港湾短大校神戸校と神戸芸術工科大学が連携して実施する本プロジェクトは、クレーンを題材としたアート表現を通じて、港湾産業の社会的意義と魅力を広く発信し、将来の担い手育成につなげることを目的としています。深刻化する人手不足という業界課題に対し、若い世代が港湾の現場に関心を持つ契機を創出する本取り組みが、産業の持続的発展に寄与することを期待しています。」
