日本ヘアケア市場は、2035年までに103億米ドルへ達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）3.8％で成長すると予測されている
Survey Reports LLCは2026年3月に、日本ヘアケア市場に関する調査報告書を発行したと発表した。本報告書は、タイプ別（ヘアカラー剤、ヘアスプレー、スタイリングジェル、コンディショナー、シャンプー、その他）、流通チャネル別（オンラインストア、専門店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア）に市場を分類し、2025年から2035年までの市場分析、動向、機会および予測を提供するものである。本レポートは、日本ヘアケア市場の予測評価を提示し、市場成長の推進要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
日本ヘアケア市場の概要
日本ヘアケア市場は、パーソナルケア産業における成熟した一方でイノベーション主導型のセグメントであり、頭皮の健康、毛髪の栄養補給、ならびにプレミアムグルーミング製品に対する高い消費者意識に支えられている。日本の消費者は、毛髪の細化、ダメージ補修、フケ対策、加齢に伴う脱毛といった課題に対応する高品質処方、天然成分、および先進技術を重視する傾向にある。市場には、シャンプー、コンディショナー、ヘアオイル、美容液、スタイリング製品、頭皮ケア製品が含まれる。有機製品や硫酸塩不使用製品への需要拡大に加え、男性向けグルーミング需要の高まりが製品開発の方向性を形成している。電子商取引の拡大およびサロン専売のプレミアムブランドの展開も、都市部および高齢化人口層における安定的な市場成長を後押ししている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本ヘアケア市場規模は2025年に69億米ドルを創出したと算定されている。さらに、2035年末までに市場収益は103億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、日本ヘアケア市場は約3.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038361
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343201/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本ヘアケア市場の定性的分析によれば、市場規模は、パーソナルグルーミングおよび利便性志向の高まり、製品処方における技術的進歩、頭皮および毛髪の健康に対する意識向上、ならびにプレミアム化および天然成分志向を背景として拡大すると見込まれている。日本ヘアケア市場における主要企業には、Arimino Co., Ltd.、Hoyu Co., Ltd.、Kaneka Corp.、Kao Corp.、Lion Corp.、Mandom Corp.、Nicca Chemical Co., Ltd.、Shiseido Co. Ltd.、Taiwado Co. Ltd.、TAKARA BELMONT Corp.、Torico Industries Ltd.が含まれる。
目次
● 日本ヘアケア市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本ヘアケア市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本ヘアケア市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ ヘアカラー剤、ヘアスプレー、スタイリングジェル、コンディショナー、シャンプー、その他
● 流通チャネル別：
○ オンラインストア、専門店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-hair-care-market/1038361
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本ヘアケア市場の概要
日本ヘアケア市場は、パーソナルケア産業における成熟した一方でイノベーション主導型のセグメントであり、頭皮の健康、毛髪の栄養補給、ならびにプレミアムグルーミング製品に対する高い消費者意識に支えられている。日本の消費者は、毛髪の細化、ダメージ補修、フケ対策、加齢に伴う脱毛といった課題に対応する高品質処方、天然成分、および先進技術を重視する傾向にある。市場には、シャンプー、コンディショナー、ヘアオイル、美容液、スタイリング製品、頭皮ケア製品が含まれる。有機製品や硫酸塩不使用製品への需要拡大に加え、男性向けグルーミング需要の高まりが製品開発の方向性を形成している。電子商取引の拡大およびサロン専売のプレミアムブランドの展開も、都市部および高齢化人口層における安定的な市場成長を後押ししている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本ヘアケア市場規模は2025年に69億米ドルを創出したと算定されている。さらに、2035年末までに市場収益は103億米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、日本ヘアケア市場は約3.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038361
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343201/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本ヘアケア市場の定性的分析によれば、市場規模は、パーソナルグルーミングおよび利便性志向の高まり、製品処方における技術的進歩、頭皮および毛髪の健康に対する意識向上、ならびにプレミアム化および天然成分志向を背景として拡大すると見込まれている。日本ヘアケア市場における主要企業には、Arimino Co., Ltd.、Hoyu Co., Ltd.、Kaneka Corp.、Kao Corp.、Lion Corp.、Mandom Corp.、Nicca Chemical Co., Ltd.、Shiseido Co. Ltd.、Taiwado Co. Ltd.、TAKARA BELMONT Corp.、Torico Industries Ltd.が含まれる。
目次
● 日本ヘアケア市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本ヘアケア市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本ヘアケア市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ ヘアカラー剤、ヘアスプレー、スタイリングジェル、コンディショナー、シャンプー、その他
● 流通チャネル別：
○ オンラインストア、専門店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-hair-care-market/1038361
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
プレスリリース詳細へ