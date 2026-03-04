日本ヘアケア市場は、2035年までに103億米ドルへ達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）3.8％で成長すると予測されている

日本ヘアケア市場は、2035年までに103億米ドルへ達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）3.8％で成長すると予測されている