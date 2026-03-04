「モーニングセット」「昼得セット」 メニュー改定およびリニューアルのお知らせ ～新たなセットメニューが仲間入りし、より選びやすく！～ 2026年3月18日（水）より順次展開

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、2026年3月18日（水）より、「モーニングセット」および「昼得セット」のメニュー内容および販売価格を改定いたします。

昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うとともに、時間帯ごとのお客様のご利用目的に合わせた商品設計をあらためて検討いたしました。今回のリニューアルではセット構成および対象メニューを刷新し、お客様がより選びやすく、日常的にご利用いただきやすい商品を提供してまいります。

■モーニングセット リニューアル概要

朝の時間帯における需要拡大とレギュラーサンド販売のご要望を受け、モーニングセットではドリンクセットの価格改定（30円改定）とともに、通常のレギュラーサイズのサンドイッチを対象とした「サンドセット」（税込580円）を新たに展開いたします。定番商品を中心とした構成へ再編することで、より分かりやすく選びやすいラインアップとしており、単品価格より最大200円※１おトクにお楽しみいただけます。朝の利用シーンに応じてお好きなセットメニューからお選びいただけます。

※１アボカドベジーサンド（税込520円）＋ドリンク単品（税込260円）の場合

※ 2 「サンドセット」のみレギュラーサンドイッチでのご提供 ※赤字表記は新ラインナップです。

※旧「サラダセット」（税込490円）につきましては、終売とさせていただきます。

■昼得セット リニューアル概要

毎日午前11時から午後4時までの時間限定で展開している「昼得セット」についても、価格改定を実施するとともに、対象メニューを拡大いたします。人気商品を中心にラインアップが８種類から１２種類に増え、日々のランチとして、より多彩な選択肢の中からお楽しみいただけるセット内容へと見直しました。

■週替わりセットメニュー

※セットメニューとして、上記サンドに加え、ドリンクまたはポテトのいずれか1品をお選びいただけます。

※ポテトセットは＋160円でドリンク追加可能です。

※週替わりメニューはA・B・Cの3パターンで販売します。詳細は公式サイトをご確認ください。

※赤字表記は新ラインナップです。

■販売概要

【販売開始日】2026年3月18日（水）

【販売店舗】サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。