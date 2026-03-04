世界の塩化亜鉛市場は2032年に5億2220万米ドルへ拡大、CAGR5.2％で成長予測
市場概要：塩化亜鉛（ZnCl2）の産業的重要性と将来性
世界の塩化亜鉛市場は、2023年の3億3090万米ドルから2032年には5億2220万米ドルへと拡大すると予測されており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.2％で安定した成長を遂げる見通しです。塩化亜鉛（ZnCl2）は、無機化学品の中でも多用途性と高い機能性を備えた重要化学物質であり、電池、金属加工、木材保存、化学合成など幅広い分野で使用されています。
ZnCl2で表される塩化亜鉛は、空気中の水分を吸収する吸湿性を持つ濃縮固体塩であり、水溶液の蒸発や化学反応によって生成されます。その優れた脱水性および縮合促進機能により、工業用途において不可欠な役割を果たしています。市場は、電池需要の拡大、インフラ投資の増加、化学産業の高度化を背景に持続的な拡大が見込まれています。
塩化亜鉛の化学特性と用途の多様化
塩化亜鉛は、白色または無色の結晶性固体であり、高い吸湿性と水溶性を持つことが特徴です。特に脱水剤や縮合剤としての機能は、化学反応の効率向上に寄与します。この特性により、有機合成や医薬中間体の製造プロセスにおいて重要な触媒的役割を担っています。
乾電池分野では、塩化亜鉛は主に電解質として利用され、安定した電流供給と長寿命化を支えています。特にマンガン乾電池や亜鉛炭素電池において不可欠な材料です。さらに、木材保存剤としての防腐性能、金属表面処理におけるフラックス用途、消臭剤や消毒剤としての衛生分野への応用も進んでいます。
こうした用途の広がりは、単一市場依存からの脱却を可能にし、市場全体の安定成長を後押ししています。
成長ドライバー：電池産業とインフラ需要の拡大
塩化亜鉛市場の成長を支える主要因の一つは、電池産業の安定的需要です。新興国を中心とした家電製品やリモート機器の普及により、乾電池の需要は底堅く推移しています。特に価格競争力の高い亜鉛炭素電池は依然として多くの地域で利用されており、塩化亜鉛の消費を支えています。
また、建設およびインフラ分野の拡大も市場成長を促進しています。金属加工におけるフラックス用途や、木材保存処理における需要増加が顕著です。都市化の進展や住宅建設の増加は、防腐処理済み木材や金属部品の需要を押し上げ、それに伴い塩化亜鉛の消費も増加しています。
さらに、化学合成分野では、高機能材料や特殊化学品の開発が進み、触媒および脱水剤としての塩化亜鉛の需要が拡大しています。
地域別市場動向：アジア太平洋が主導
世界の塩化亜鉛市場は地域別に見ると、アジア太平洋地域が最大のシェアを占めています。中国、インド、日本、韓国などの工業生産拠点が集中する同地域では、電池製造、化学工業、金属加工業が活発であり、塩化亜鉛の需要が高い水準で推移しています。
特に中国は、電池生産および亜鉛関連化学品の主要供給国として重要な役割を担っています。インドや東南アジア諸国においても、工業化と都市化の進展により需要が拡大しています。
北米および欧州では、成熟市場として安定的な需要が見られる一方、環境規制や持続可能性への配慮が重要視されています。これにより、高純度製品や環境負荷低減型プロセスの採用が進んでいます。
中東・アフリカおよび南米地域では、インフラ整備や産業多角化政策により今後の成長余地が期待されています。
