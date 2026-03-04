海外拠点向けセキュリティアセスメント・ 現地対応サービスの受付を開始 ～IT環境の脆弱性可視化とガバナンスを強化し、 事業の安全なグローバル展開を支援～
ラックとKDDIは2026年3月4日、海外展開を行う日本企業のITガバナンスとセキュリティを強化する「グローバルセキュリティ実態アセスメント」と「グローバルインシデントレスポンス」のサービス受付を開始します。
「グローバルセキュリティ実態アセスメント」では、セキュリティに関する戦略・組織体制から運用・監視まで海外拠点(注1)のセキュリティレベルを包括的に評価し、改善提案レポートを提供します。「グローバルインシデントレスポンス」では、海外拠点でセキュリティインシデントが発生した際に、KDDI海外現地法人のエンジニアが現地に赴き、初動対応やデータ保全など、迅速な対応を行います。世界59拠点に展開するKDDIのネットワークを活用し、幅広い地域で現地対応を可能にする体制を整えています。
これにより、海外拠点を含むお客さまのIT環境において、平時の課題把握から有事のインシデント対応まで、一連のプロセスにおけるセキュリティ対策を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343127/images/bodyimage1】
●背景
企業の海外進出やクラウド活用、AI技術の高度化に伴い、国境を越えたサイバー攻撃の脅威が増大しています。特に、攻撃者は防御が強固な本社ではなく、セキュリティ対策が手薄な海外拠点や取引先を狙う傾向が強まっています。これにより、サプライチェーンを構成する中堅・中小企業も、セキュリティ対策の強化と、全体のセキュリティレベルの底上げが求められています。
両社は2025年7月から、セキュリティソリューションのグローバル展開を本格開始しており、セキュリティの知見を持つラックとグローバルに事業を展開しているKDDIが連携し、企業のグローバル事業を安全に支える体制を強化しています(注2)。
●サービス概要
1. グローバルセキュリティ実態アセスメント
セキュリティに関する戦略・組織体制から運用・監視まで、海外拠点のセキュリティレベルを包括的に評価し、改善策を提案します。これにより、各グローバル拠点のセキュリティ対策の実態を可視化し、ITガバナンスの強化とセキュリティレベルの向上を支援します。
＜提供内容＞
・セキュリティアセスメント(戦略、組織、アカウント、インフラ、データ、ネットワーク、運用監視の評価と対策方針の提案)
・攻撃シミュレーションによる脆弱性検証
・改善提案レポート(日本語・英語対応)
「グローバルセキュリティ実態アセスメント」の詳細やお問い合わせはこちらをご確認ください。
https://www.lac.co.jp/consulting/global_security_assessment.html
2. グローバルインシデントレスポンス
海外拠点でセキュリティインシデントが発生した際の初動対応やデータ保全など、迅速な現地対応を行います。これにより、グローバル拠点でのセキュリティ専門人材の不足や初動対応の遅れに不安を抱える企業の緊急対応を支援します。
＜提供内容＞
・初動対応(日本語・英語でのお問い合わせ窓口を設置、KDDI海外現地法人のエンジニアがお客さま海外拠点に駆けつけ、現地での緊急対応を支援)
・事業継続と被害者保護を優先した被害拡大防止策を助言
・原因、手法、漏えいルートのコンピュータフォレンジック調査(デジタル機器に残る記録を保全・分析し、事実関係を確認する専門調査)
「グローバルインシデントレスポンス」の詳細やお問い合わせはこちらをご確認ください。
「グローバルセキュリティ実態アセスメント」では、セキュリティに関する戦略・組織体制から運用・監視まで海外拠点(注1)のセキュリティレベルを包括的に評価し、改善提案レポートを提供します。「グローバルインシデントレスポンス」では、海外拠点でセキュリティインシデントが発生した際に、KDDI海外現地法人のエンジニアが現地に赴き、初動対応やデータ保全など、迅速な対応を行います。世界59拠点に展開するKDDIのネットワークを活用し、幅広い地域で現地対応を可能にする体制を整えています。
これにより、海外拠点を含むお客さまのIT環境において、平時の課題把握から有事のインシデント対応まで、一連のプロセスにおけるセキュリティ対策を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343127/images/bodyimage1】
●背景
企業の海外進出やクラウド活用、AI技術の高度化に伴い、国境を越えたサイバー攻撃の脅威が増大しています。特に、攻撃者は防御が強固な本社ではなく、セキュリティ対策が手薄な海外拠点や取引先を狙う傾向が強まっています。これにより、サプライチェーンを構成する中堅・中小企業も、セキュリティ対策の強化と、全体のセキュリティレベルの底上げが求められています。
両社は2025年7月から、セキュリティソリューションのグローバル展開を本格開始しており、セキュリティの知見を持つラックとグローバルに事業を展開しているKDDIが連携し、企業のグローバル事業を安全に支える体制を強化しています(注2)。
●サービス概要
1. グローバルセキュリティ実態アセスメント
セキュリティに関する戦略・組織体制から運用・監視まで、海外拠点のセキュリティレベルを包括的に評価し、改善策を提案します。これにより、各グローバル拠点のセキュリティ対策の実態を可視化し、ITガバナンスの強化とセキュリティレベルの向上を支援します。
＜提供内容＞
・セキュリティアセスメント(戦略、組織、アカウント、インフラ、データ、ネットワーク、運用監視の評価と対策方針の提案)
・攻撃シミュレーションによる脆弱性検証
・改善提案レポート(日本語・英語対応)
「グローバルセキュリティ実態アセスメント」の詳細やお問い合わせはこちらをご確認ください。
https://www.lac.co.jp/consulting/global_security_assessment.html
2. グローバルインシデントレスポンス
海外拠点でセキュリティインシデントが発生した際の初動対応やデータ保全など、迅速な現地対応を行います。これにより、グローバル拠点でのセキュリティ専門人材の不足や初動対応の遅れに不安を抱える企業の緊急対応を支援します。
＜提供内容＞
・初動対応(日本語・英語でのお問い合わせ窓口を設置、KDDI海外現地法人のエンジニアがお客さま海外拠点に駆けつけ、現地での緊急対応を支援)
・事業継続と被害者保護を優先した被害拡大防止策を助言
・原因、手法、漏えいルートのコンピュータフォレンジック調査(デジタル機器に残る記録を保全・分析し、事実関係を確認する専門調査)
「グローバルインシデントレスポンス」の詳細やお問い合わせはこちらをご確認ください。